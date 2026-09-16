Cerrito se quedó sin director técnico y contrató al entrenador Damián Enríquez, a quien cesó hace tres meses

Cerrito atraviesa un duro momento en la Segunda División Profesional: acumula tres partidos sin ganar y está afuera de la zona de playoffs por el tercer ascenso a la máxima categoría del fútbol uruguayo. Eso derivó en la salida del director técnico Pablo de Ambrosio y lo increíble fue que el auriverde contrató a Damián Enríquez, a quien cesó hace tres meses.

Enríquez dirigió a Cerrito durante 12 encuentros en la temporada 2026: cosechó cinco victorias, cinco empates y dos derrotas. Tenía números en los que el conjunto auriverde se encontraban en puestos clasificatorios por el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya 2027.

Sin embargo, el club tomó la determinación de cortar el vínculo con Enríquez. Y decidió contratar a De Ambrosio, quien se había quedado sin trabajo al haber sido cesado de Central Español. El entrenador venía de buen suceso en el conjunto Palermitano, con quien le ganó a Peñarol y Nacional y terminó en el quinto puesto del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El director técnico estuvo en Cerrito a lo largo de 14 partidos con el que sumó cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas. El empate sin goles contra Atenas de San Carlos y el hecho de quedar afuera de los seis primeros, llevó a que De Ambrosio presentara la renuncia a su cargo.

“Pablo de Ambrosio presentó su renuncia”, inició el comunicado de Cerrito. “La decisión había sido tomada desde la semana pasada y, en su momento, el Club no aceptó”, continuó.

Pablo de Ambrosio dirigiendo el partido frente a Cerro por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Por lo tanto, la directiva del conjunto auriverde decidió volver a traer a Damián Enríquez para que se hiciera cargo del equipo. “Damián Enríquez es nuestro nuevo director técnico. Bienvenido al barrio y éxitos”, indicó el comunicado de Cerrito.

La primera etapa de Enríquez en Cerrito comenzó el 6 de agosto de 2025 y llegó a su fin el pasado 18 de junio. Fue de un total de 25 encuentros en los que alcanzó ocho victorias, 10 empates y siete derrotas.

Lo que se le viene a Cerrito

Este domingo Cerrito saldrá a escena por la fecha 19 de la fase regular de la Segunda División Profesional: recibirá a River Plate en el Parque Maracaná, desde la hora 14:00. Se trata de un encuentro muy importante porque los dos necesitan los tres puntos.

Cabe destacar que el auriverde posee 34 unidades en la Tabla Anual de la Segunda División Profesional y está a dos puntos del último equipo que se mete en los playoffs por el tercer ascenso a la máxima división del fútbol uruguayo, que es Rentistas.

El Darsenero, por su parte, cuenta con 30 puntos gracias a ocho victorias, seis empates y diez derrotas. Por ello deberá obtener la victoria en el Parque Maracaná para seguir con la ilusión de ir por el ascenso.