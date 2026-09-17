Central Español 0-1 Oriental de La Paz en vivo por Copa AUF Uruguay: el paceño se puso en ventaja

Duelo de líder ante colista en el Grupo 4 de la Copa AUF Uruguay donde Central Español se mide con Oriental de La Paz (15:30 - DSports, DGO y Flow), dos equipos que ya conocen su destino. El Palermitano aseguró su clasificación a la próxima instancia, mientras que los Paceños están eliminados.

Es que el camino de ambos en el grupo fue totalmente inverso porque los de Antonio Pacheco ganaron los dos partidos que jugaron y tienen puntaje perfecto, mientras que los de Darío Flores cayeron en sus dos presentaciones y ya no tienen posibilidades de avanzar de ronda.

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Andrés Madruga, Alejandro Villoldo, Juan Dupont; Isaac Méndez, Franco Muñoz, Ignacio Gonella (45' Francisco Montoro), Exequiel Mereles; Jonathan Dellarossa, Santiago Sequeira (45' Matías Kusmanis). DT: Antonio Pacheco.

Oriental de La Paz: Bermúdez; Alberto Medina, Kaue Marques, Juan Pablo Vire, Ezequiel Silva; Christian Paiva, Facundo Briñon, Martín Vallejo, Thiago Curutchegue; Franco Tejera, Bruno Motta. DT: Darío Flores.

Gol: 36' Bruno Motta (O) / 0-1.