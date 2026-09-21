Central Español vs. City Torque en vivo por el Clausura: cruce realidades opuestas en Parque Palermo
El Palermitano necesita sumar para alejarse de la zona baja, mientras que el Ciudadano busca mantener el liderazgo del Clausura después de su histórica clasificación a semifinales de la Sudamericana.
Central Español y Montevideo City Torque se enfrentan este lunes (19:30 por DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables) en el Parque Palermo, en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El Palermitano aún no está salvado y busca sumar en casa, mientras que el Ciudadano quiere seguir peleando en todos los frentes.
El equipo palermitano llega con cinco puntos en el Clausura y ocupa uno de los últimos lugares de la tabla. Después de un comienzo con una victoria, tres derrotas y un empate, Central sumó dos unidades en sus últimas presentaciones: igualó 1-1 ante Defensor Sporting y 0-0 frente a Cerro Largo. En el medio, además, avanzó en la Copa AUF Uruguay tras vencer a Racing y empató con Oriental.
El Ciudadano atraviesa un momento completamente diferente. City Torque lidera el Clausura con 15 puntos y permanece invicto, con cinco triunfos y un partido pendiente ante Peñarol. Viene de derrotar 3-1 a Liverpool por el torneo local y, entre semana, protagonizó una noche histórica al eliminar a Cienciano y meterse por primera vez en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro.
El antecedente más reciente entre ambos fue en marzo, cuando City Torque ganó 2-1 como local. Ahora se vuelven a encontrar en Parque Palermo, donde Central, dirigido por Antonio Pacheco buscará hacerse fuerte y el equipo de Marcelo Méndez intentará prolongar su gran momento.
Central Español vs. Montevideo City Torque: alineaciones probables
Hora: 19:30.
Estadio: Parque Palermo.
TV. DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables
Central Español: Federico Pintado; Julián Pou, Matías González, Ignacio Rodríguez, Cesar Nunes, Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel; Facundo Sosa, Lucas Pino, Máximo Alonso; Santiago Sequeira.
DT. Antonio Pacheco.
Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri; Sebastián Cáceres, Diogo Guzmán, Lucas Duré; Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini.
DT. Marcelo Méndez.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Andrés Nievas y Ernesto Hartwig.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Ymmy Álvarez.
AVAR: Federico Piccardo.
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