Central Español vs. City Torque en vivo por el Clausura: cruce realidades opuestas en Parque Palermo

Central Español y Montevideo City Torque se enfrentan este lunes (19:30 por DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables) en el Parque Palermo, en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El Palermitano aún no está salvado y busca sumar en casa, mientras que el Ciudadano quiere seguir peleando en todos los frentes.

El equipo palermitano llega con cinco puntos en el Clausura y ocupa uno de los últimos lugares de la tabla. Después de un comienzo con una victoria, tres derrotas y un empate, Central sumó dos unidades en sus últimas presentaciones: igualó 1-1 ante Defensor Sporting y 0-0 frente a Cerro Largo. En el medio, además, avanzó en la Copa AUF Uruguay tras vencer a Racing y empató con Oriental.

El Ciudadano atraviesa un momento completamente diferente. City Torque lidera el Clausura con 15 puntos y permanece invicto, con cinco triunfos y un partido pendiente ante Peñarol. Viene de derrotar 3-1 a Liverpool por el torneo local y, entre semana, protagonizó una noche histórica al eliminar a Cienciano y meterse por primera vez en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro.

El antecedente más reciente entre ambos fue en marzo, cuando City Torque ganó 2-1 como local. Ahora se vuelven a encontrar en Parque Palermo, donde Central, dirigido por Antonio Pacheco buscará hacerse fuerte y el equipo de Marcelo Méndez intentará prolongar su gran momento.

Central Español vs. Montevideo City Torque: alineaciones probables

Hora: 19:30.

Estadio: Parque Palermo.

TV. DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Central Español: Federico Pintado; Julián Pou, Matías González, Ignacio Rodríguez, Cesar Nunes, Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel; Facundo Sosa, Lucas Pino, Máximo Alonso; Santiago Sequeira.

DT. Antonio Pacheco.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri; Sebastián Cáceres, Diogo Guzmán, Lucas Duré; Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini.

DT. Marcelo Méndez.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Andrés Nievas y Ernesto Hartwig.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Ymmy Álvarez.

AVAR: Federico Piccardo.