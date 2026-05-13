Central Español: tras la sorpresiva salida de Pablo de Ambrosio, el argentino Diego Osella será el nuevo DT

Central Español atraviesa días de cambios tras confirmarse la salida de Pablo de Ambrosio como entrenador del primer equipo y la llegada del argentino Diego Osella como nuevo director técnico.

Luego de que se tomara la sorpresiva decisión de finalizar el ciclo de Pablo De Ambrosio y su cuerpo técnico, integrantes de la Sociedad Anónima Deportiva mantuvieron una reunión con el plantel para explicar los motivos del cambio y transmitir tranquilidad de cara a lo que viene.

Según pudo saber Ovación, desde el club remarcaron que el encuentro se desarrolló en buenos términos y que “el clima es normal” dentro del grupo.

Mientras se aguarda por el arribo del nuevo cuerpo técnico a Uruguay, quien quedará al frente del plantel de manera interina será Santiago Charona Sosa, que el año pasado dirigió a Rentistas y actualmente se desempeña como entrenador de Tercera División de Central Español y ayudante técnico en Primera.

La salida de Pablo de Ambrosio marca además el final de un ciclo histórico en Central Español. El entrenador asumió al equipo cuando militaba en la Primera División Amateur y en apenas dos temporadas consiguió dos ascensos consecutivos: llevó al club de la "C" a la Segunda División Profesional y luego a Primera.

En la máxima categoría, protagonizó una campaña que quedó en la historia reciente de la institución, logrando triunfos ante Peñarol y Nacional en el mismo torneo, algo que muy pocos equipos consiguen en el fútbol uruguayo y además finalizó el Torneo Apertura en la quinta posición donde cosechó 24 puntos.

Desde la institución palermitana explicaron que el nuevo entrenador argentino todavía no llegó al país y que en los próximos días se hará efectiva su contratación una vez firme el vínculo correspondiente.

Diego Osella cuenta con una extensa trayectoria como entrenador en el fútbol argentino y sudamericano. Dirigió equipos históricos como Newell's Old Boys, Colón de Santa Fe, Belgrano de Córdoba y Olimpo, además de tener experiencias en Everton de Chile y Melgar de Perú.

Entre sus principales logros aparece el ascenso conseguido con Colón a la Primera División del fútbol argentino y el título de la Primera B chilena con San Luis de Quillota. El entrenador de 55 años llegará a Uruguay y se estima que debute como DT palermitano en la segunda fecha del Torneo Intermedio ante Cerro en el Tróccoli.

De esta manera, Central Español apuesta por un nuevo rumbo deportivo en busca de mantener la situación actual y comenzará una nueva etapa bajo el mando del entrenador argentino.