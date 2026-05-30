Cayó el lider de la Segunda División: Uruguay Montevideo dio la nota y le ganó 2 a 0 a Plaza Colonia

Uruguay Montevideo, equipo que se encuentra a un paso de los puestos de descenso en Segunda División, logró esta tarde como local una sorprendente victoria frente al líder de la divisional. El equipo de Pueblo Victoria en el Parque Ancap, recientemente reinaugurado, venció por 2 a 0 a Plaza Colonia, que perdió la oportunidad de mantenerse solo en la punta del campeonato y ahora puede ser igualado por Fénix y Oriental de La Paz.

Los goles para Uruguay Montevideo llegaron en el segundo tiempo del encuentro de la mano de Mathías Goyeni y Christian Lima. Desde la reinauguración del Parque Ancap, tradicional estadio del club celeste, el equipo del barrio Pueblo Victoria no ha perdido como local -empató con Tacuarembó y Cerrito, además de ganarle a Plaza Colonia-.

Estadio Parque Ancap Leonardo Maine

Con esta victoria, el equipo que este sábado tuvo el estreno del "Polaco" Claudio Rivero como entrenador, logró tres puntos claves en su lucha por la permanencia en Segunda División. En la tabla de promedios para el descenso, el club se encuentra decimosegundo, solo por encima de Miramar Misiones y Paysandú. Por ahora, se ubica un puesto por debajo de Cerrito, que a partir de las 16:00 de este sábado jugará, justamente, ante Paysandú.

Por su parte, Plaza Colonia dejó pasar un oportunidad clave de mantenerse como único líder del campeonato y ahora depende de otros resultados para mantener el primer puesto. Aunque sigue en lo más alto con 18 puntos, el Pata Blanca supera por tres unidades a Fénix, que enfrentará este domingo a las 12:30 a Rentistas, y a Oriental, que a las 21:00 recibirá a Tacuarembó. En caso de ganar sus respectivos partidos, cualquiera de los dos equipos podría alcanzar al coloniense.

Siguientes partidos

Paysandú vs Cerrito

Sábado, 16:00 hs.

Estadio Parque Artigas de Paysandú

Colón vs Miramar Misiones

Sábado, 19:00 hs.

Estadio Parque Palermo

Huracán vs La Luz

Domingo, 9:30 hs.

Estadio Abraham Paladino

Fénix vs Rentistas

Domingo, 12:30 hs.

Estadio Parque Capurro

River Plate vs Atenas de San Carlos

Domingo, 15:30 hs.

Estadio Parque Federico Omar Saroldi

Oriental de La Paz vs Tacuarembó

Domingo, 21:00 hs.

Estadio Parque Palermo