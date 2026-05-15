Cappuccio vuelve a dirigir: por qué aceptó la propuesta de Cerro y a qué apelará en un momento crítico del club

"Generalmente te llaman porque tienen la confianza para este momento”, asegura Alejandro Cappuccio. Hace menos de 48 horas que lo llamaron para que dirija Cerro. Asistió a una reunión el miércoles por la noche y sin mediar duda, aceptó. Primero porque las ganas de volver a estar al costado de la línea de cal eran incontenibles y además por “el desafío” que suponía ayudar a que el Villero se quede en Primera.

La confianza de la que habla el entrenador está fundamentada. “Ya me ha tocado pelear el descenso: primero en Rentistas, que llegué faltando algunas fechas, cuando estaban en descenso directo la “C”, y logramos salvarnos. Y luego hace tres años con Plaza Colonia, que también me contrataron para que salváramos el descenso y lo logramos. Es una situación conocida y este es un desafío importante”, acota el entrenador de 50 años.

Cappuccio vuelve al ruedo tras más de dos años teniendo en cuenta que su último partido fue en la dirección técnica en Wanderers, en marzo de 2024 en el marco de la fase previa de la Sudamericana donde el equipo del Prado cayó con Danubio. Antes ganó dos títulos: uno de ellos fue el recordado Apertura 2020 con Rentistas -y que lo llevó a vencer la semifinal a Liverpool y jugar las finales con Nacional-, y la Supercopa Uruguaya 2021 al frente de Nacional donde derrotó 2-0 a Wanderers.

Alejandro Cappuccio en el partido entre Nacional y Wanderers. Foto: Juan Manuel Ramos.

Será el tercer cambio de entrenador de Cerro en 15 partidos, tras la salida de Alejandro Apud, quien había sucedido a Nelson Abeijón. Firmó hasta fin de año y este lunes comenzará a trabajar con el equipo. Y aunque ha pasado un tiempo alejado de la dirección, dice que está “preparado” como cualquier DT que “está sin trabajo”, a la espera de una oportunidad.

“Estaba mirando fútbol, analizando los modelos de juego de los demás entrenadores y viendo las características de los jugadores de cada uno de los equipos. Me llamaron el miércoles, por la noche me reuní con el presidente (Alfredo Jaureguiverry) y el lunes empezamos”, explica sobre en qué condición lo tomó la propuesta y destaca los trabajos de algunos colegas ante la consulta de cuál es su análisis de un Apertura en el que los grandes no fueron los protagonistas.

"Es la confirmación de que los Apertura son para los equipos en desarrollo una oportunidad. Nos pasó en Rentistas, en Plaza, después le pasó a Jorge Bava en Liverpool también, porque los grandes están en copas y esos seis partidos con viajes, etcétera, merma el rendimiento de ellos en el fútbol local, pero lo que ha colaborado son las propuestas de entrenadores que de verdad da gusto verlos jugar. Lo de Federico Nieves de Albion, Marcelo Méndez en City Torque, el final de Juventud con el Chapa (Blanco), también Deportivo con Gabriel Di Noia, ni que hablar Chambian con Racing".

Mañana Cerro visita a Boston River en Florida (12:00 horas - DSports, cables, Disney+ y Antel TV) y Jorge “Coco” Rodríguez, junto a Agustín Laprovitera y Francisco León, se harán cargo del equipo.

Gianni Rodríguez, Alejo Macelli y Brahian Alemán durante el partido entre Nacional y Cerro. Foto: Darwin Borrelli.

Cappuccio trabajará, como desde 2015, con el profe Alberto Hornos y está en la búsqueda de su ayudante técnico, ya que su hombre de confianza, Santiago Kalemkerian, comenzó la temporada en Huracán Buceo. Además, se reencontrará con un viejo conocido: Yonatan Irrazábal. Con el Mono, hoy arquero suplente en el Villero, compartió durante su etapa en Rentistas.

En principio, explica el DT, la planificación se dividirá en dos: por un lado, los otros tres partidos del Intermedio y, por el otro, el Clausura. “Ahora queremos focalizarnos en planificar los tres partidos y después ya en el parate (por el Mundial) podremos analizar de una manera diferente”, explica Cappuccio, que para la segunda parte del semestre va a poder incorporar jugadores de su gusto.

Más allá de los cambios que pueda plantear y antes de siquiera hablar con el plantel, el DT define a Cerro como un “plantel competitivo”, que “ha jugado para tener más puntos de los que tiene”. En esta línea, ante la consulta de a qué apela un entrenador cuando un club, pese al trabajo, no logra conseguir resultados, sostiene: “La mejor herramienta es entrenar duro, planificar los partidos y tratar de que los jugadores estén convencidos para ejecutarlo, a partir de ahí tratar de lograr puntos y después esa energía positiva de lograr puntos va contagiándose”.

Alejandro Cappuccio regresa al ruedo dos años después y con un complicado pero interesante desafío: “Estoy muy contento, la verdad que se extraña mucho la adrenalina”.