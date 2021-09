Canobbio viajó a Asunción para su defensa: entrenará con su padre e irá a Curitiba sea cual sea el resultado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Agustín Canobbio viajó esta mañana a Asunción para realizar su defensa por un resultado adverso en el control antidopaje contra Sporting Cristal por la aparición de boldenona, una hormona de crecimiento de uso veterinario.

El atacante aurinegro sabrá hoy si quedará habilitado para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, el próximo jueves a las 21.30 horas contra Athletico Paranaense, donde el aurinegro debe revertir la serie (1-2).

Agustín, que llegó termo y mate en mano al aeropuerto, habló brevemente ante los medios, agradeció el "apoyo de la hinchada" y aseguró que el jueves estará en Curitiba.



"La defensa ya está. Ahora hay que esperar y hacerse de paciencia", indicó.



Canobbio fue acompañado de su padre, Osvaldo, exfutbolista. Con ellos viajaron Gonzalo Moratorio (abogado y delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol), un médico del club y Horacio González Mullin, abogado contratado por parte de la institución.



El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, estuvo presente en el aeropuerto y habló en rueda de prensa. "Está muy bien de ánimo, está seguro de sí mismo. Confiamos en él y en la defensa que llevamos", indicó.



Peñarol argumentará que se trata de un caso de intoxicación para impedir una suspensión y que así pueda quedar habilitado para la revancha. "Vamos a demostrar que es una cosa puntual y que no tiene nada que ver con un doping", puntualizó el mandatario mirasol.



Ruglio detalló que Canobbio se llevó "un plan de entrenamiento" para realizar esta tarde en las canchas que tiene la Conmebol en Asunción. Lo hará junto a su padre.



Asimismo aseguró que Canobbio "es un profesional increíble" y lamentó: "Está en su mejor momento, es incríble que le caiga ahora y más cuando tenemos la certeza que no tiene nada de eso".



De todos modos, remarcó que sea cual sea el resultado de esta tarde, estará en Curitiba junto al plantel. "Si no juega va a viajar igual con nosotros. El jueves tenemos que jugar por Agustín", sostuvo.



"El plantel está muy bien, las dos competencias son claves, pero la sudamericana es nuestro sueño y no lo vamos a soltar ahora", finalizó.



Sobre las eventuales sanciones, el abogado Horacio González Mullin explicó ayer: "Nosotros no tenemos que pedir habilitación, lo que nosotros tenemos que lograr es que no lo suspendan".



"Si Agustín queda suspendido es para todas las competencias, incluso las locales y la sanción puede ser de hasta 4 años", explicó. De todos modos, remarcó: "En este caso si logramos probar que se trata de una contaminación puede ir desde una amonestación hasta un año".



El futbolista y su familia sostienen que jamás consumió ninguna sustancia prohibida. En Peñarol están convencidos que así es.