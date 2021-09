Los conmovedores mensajes de los padres de Canobbio tras el resultado adverso que recibió su hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los padres de Agustín Cabobbio, conmovidos por la noticia, hablaron luego de que Peñarol informó que al atacante recibió un resultado adverso en el control antidopaje contra Sporting Cristal por la aparición de boldenona, una hormona de crecimiento de uso veterinario.

El futbolista y su familia sostienen que jamás consumió ninguna sustancia prohibida y en la institución están convencidos que así es. El club trabaja en la defensa del futbolista y el martes, tras la audiencia, se podrá conocer si finalmente podrá estar a la orden el próximo jueves en la semifinal de vuelta contra Athletico Paranaense donde el aurinegro debe revertir el 1-2 para acceder a la definición de la Copa Sudamericana.

Verónica Graviz, madre de Agustín, publicó una extensa carta en redes sociales para referirse al hecho. "Hoy voy hablar como mamá. Trato de nunca exponer nada de los momentos ni buenos ni tan buenos, pero esto nos sobrepasa todo. Estamos disfrutando cada momento que está viviendo nuestro hijo que más que merecido lo tiene. Me atrevo a decir que tiene una cabeza única", contó.



"Cuando aquel enero volvió a Fénix pensé: 'Qué duro este momento'. Pero verlo a él venir desde el primer día de reencontrarse con sus compañeros que ya estaba pensando cómo iba a jugar el partido que le tocaba el fin de semana. Ya su cabeza había dado vuelta de pagina y arrancó genial hasta que le pasó su fractura. Ahí fue otra tristeza pero como siempre él al otro día ya estaba entrenando con el yeso y su cabeza pensando que en tantos días él ya iba a estar en la cancha nuevamente", agregó.



Verónica dijo que Agustín tras ambos sucesos volvió "más fuerte que nunca" y "a un nivel impresionante".



"Él trabaja desde siempre para estar en ese nivel. Su día entero es dedicado a su profesión. En casa nos amoldamos a su alimentación. Él lee lo que come. Su bebida preferida es el agua. Él cena antes en casa si tiene una reunión. Y ahora llegó esto que fue un mazazo que no depende de él. Es injusto, pero sé que nada ni nadie te va a sacar tu fuerza y tus ganas. ¡Somos fuertes como familia! ¡Te amo hijo! Esto pasará y estamos tranquilos", finalizó.

Por su parte su padre Osvaldo Canobbio, que también fue futbolista, valoró el apoyo de los dos hermanos de Agustín que "son de fierro".



En entrevista con el programa "Punto penal" (Canal 10), su padre habló sobre el caso y terminó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. "La verdad me emociona ver llorar a mi hija. Son cosas que suceden. Uno es duro, pero a veces nos ablandamos un poco. Ver a mi hija llorar me duele mucho y que nos estemos comiendo este garrón es complicado", indicó.



Osvaldo destacó que el plantel de Peñarol con su hijo "es divino" por "cómo es él".



"En estas cosas, ante todo, está la persona. Y yo saldría a pelearme con todo el mundo, pero no es el modo. Es vivir con la tranquilidad que vive mi familia", sumó.