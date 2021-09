Caso Canobbio: cuándo será la audiencia, qué argumentará Peñarol y posibles sanciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado viernes Peñarol informó a través de un comunicado que el futbolista Agustín Canobbio recibió un resultado adverso en el control antidopaje contra Sporting Cristal por la aparición de boldenona, una hormona de crecimiento de uso veterinario.

El atacante, que ayer jugó contra Boston River y marcó un gol, tendrá el martes la audiencia para conocer si finalmente podrá estar a la orden el próximo jueves en la semifinal de vuelta contra Athletico Paranaense donde el aurinegro debe revertir el 1-2 para acceder a la definición de la Copa Sudamericana.

Canobbio viajará en la mañana del martes a Asunción junto a una delegación de especialistas para apoyarlo en la audiencia. La misma comenzará sobre las 17.00 horas.



Canobbio irá junto a su padre, Gonzalo Moratorio (abogado y delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol), un médico del club y Horacio González Mullin, abogado contratado por parte de la institución. Asimismo, de forma virtual, la defensa expondrá testigos como una nutricionista y un médico.



"Mañana vamos a tratar de convencer al tribunal de que existe una gran chance de que sea un caso de contaminación (...) La boldenona es una sustancia que en determinados países se utiliza para engordar animales, entre esos países está Perú, hay pruebas de que es una sustancia de que se vende libremente en Perú", explicó González Mullin en diálogo con "100% Deporte" (Sport 890).



"Agustín se hizo una serie de controles previos que siempre dieron negativos, hay uno posterior que aún no conocemos el resultado, si el positivo da justo cuando va a Perú hay una presunción (...) Tenemos elementos para creer que estamos ante un caso de contaminación", agregó.



El abogado destacó que hasta el momento Canobbio está habilitado para jugar el jueves contra Paranaense en Curitiba: "Nosotros no tenemos que pedir habilitación, lo que nosotros tenemos que lograr es que no lo suspendan".



"Si Agustín queda suspendido es para todas las competencias, incluso las locales y la sanción puede ser de hasta 4 años", explicó.



De todos modos, remarcó: "En este caso si logramos probar que se trata de una contaminación puede ir desde una amonestación hasta un año".



El futbolista y su familia sostienen que jamás consumió ninguna sustancia prohibida y en la institución están convencidos que así es.