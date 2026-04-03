Boston River 4-1 Wanderers: el Sastre fue efectivo y aprovechó que la visita jugó con 10 gran parte del partido

Boston River goleó 4-1 a Wanderers en el Campeones Olímpicos de Florida en el inicio de la décima fecha del Torneo Apertura. El conjunto Sastre acumuló su segunda victoria en fila en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El Bohemio volvió a caer luego de su buena victoria 3-0 ante Cerro. De esta manera, se complica aún más su situación con el afán de poder salvarse del descenso a la Segunda División Profesional.

El equipo que dirige técnicamente Mathías Corujo jugó desde el minuto 38 con diez jugadores a raíz de la roja que vio el zaguero Nicolás Olivera. Los goles del encuentro fueron de Yair González en dos oportunidades, Alexander González y Francisco Bonfiglio para el local, en tanto que Facundo Labanderia descontó para el elenco vagabundo.

Primer tiempo

Francisco Barrios con la pelota ante la marca de Jonás Luna en el partido entre Boston River y Wanderers. Foto: @bostonriver.

Tras un grosero error defensivo, Mateo Levato contó con una buena chance para abrir el tanteador. Pues el número 70 quedó de frente al arco, pero su tiro se fue lejos del palo derecho del arquero Bruno Antúnez.

En la réplica Boston River fue certero. Leandro Suhr llevó a cabo una buena subida por banda derecha para que Yair González, desde afuera del área, disparara para dejar sin posibilidades al golero Agustín Buffa en el minuto cinco en el Campeones Olímpicos de Florida.

Yair González celebra su gol en el partido entre Boston River y Wanderers. Foto: @bostonriver.

Otra vez Levato estuvo cerca de convertir. Aunque en esta oportunidad fue un tiro que rebotó en un defensor sastre y la pelota terminó impactando en el travesaño de Antúnez. Se salvó el conjunto locatario.

El Bohemio se quedó con 10 jugadores, ya que Nicolás Olivera cruzó a Suhr, quien se iba por la banda derecha. Por ese motivo el árbitro Andrés Matonte le mostró la segunda amarilla al zaguero visitante que le valió la roja en el minuto 38.

La visita, ya con 10 futbolistas, volvió avisar. Luego de un centro de Jonathan Urretaviscaya, la pelota quedó en el área para que Fabricio Formiliano definiera, pero Antúnez gestó una gran tapada para evitar el gol del empate.

Segundo tiempo

Alexander González festeja su gol en el partido entre Boston River y Wanderers en Florida. Foto: @bostonriver.

Con mucho ímpetu fue Wanderers a buscar el gol que le diera la igualdad y estuvo cerca de lograrlo en el inicio del complemento. El que lo erró fue Urretaviscaya, ya que ingresó al área con la pelota y se la picó a Antúnez, pero se fue desviado.

Wanderers no claudicó. Y por eso volvió a merodear el gol. Fue por un buen centro de Darlin Mencía, pero Urretaviscaya —solo en el área— no cabeceó bien y desaprovechó la chance de poder marcar el empate en Florida.

Errar muchos goles no es algo bueno, más si estás perdiendo y tenés un jugador menos que tu rival. Todos esos lugares comunes se dieron en el minuto 53 cuando desbordó Franco Pérez por izquierda, mandó un centro rastrero para que Alexander González convirtiera el 2-0.

Ya con el partido a su favor, Boston River tuvo dos chances propiciar para extender la diferencia. La primera fue un mano a mano de Franco Pérez y la otra un disparo de Yair González. En ambas respondió muy bien el arquero Buffa.

Tras un mal saque del golero Antúnez, Facundo Labandeira "durmió" al marcador, recuperó el esférico y disparó para darle el descuento al conjunto Bohemio en el minuto 72.

Con ese descuento la ilusión de Wanderers creció, pero le duró tan solo seis minutos. Porque Agustín Amado asistió a Jairo O' Neil, quien lanzó un buen centro para que Francisco Bonfiglio anotara el 3-1. En la siguiente acción Yair González alcanzó su doblete para que sea una fiesta del local.

Boston River 4-1 Wanderers

Hora: 17:00.

Cancha: Campeones Olímpicos de Florida.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Antonio García.

Boston River: Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández (46' Agustín Aguirre), Freddy Martínez (69' Jairo O'Neil); Francisco Barrios, Agustín Amado (79' Federico Dafonte), Leandro Suhr (46' Juan Acosta); Alexander González (57' Francisco Bonfiglio), Franco Pérez, Yair González. DT: Ignacio Ithurralde.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado (75' Rodrigo Rivero), Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Lenadro Zazpe; Gonzalo Freitas (46' Nicolás Queiróz), José Alberti; Jonathan Urretaviscaya (65' Pablo Suárez); Mateo Levato (46' Darlin Mencía), Jonás Luna (65' Facundo Labandeira). DT: Mathías Corujo.

Goles: 5' Yair González (B), 53' Alexander González (B), 72' Facundo Labandeira (W), 78' Francisco Bonfiglio (B), 82' Yair González (B).

Amarillas: 11' Leandro Suhr (B), 19' Nicolás Olivera (W), 23 Jonás Luna (W), 34' Mateo Levato (W), 68' Nahuel Furtado (W), 74' Yair González (B), 83' Agustín Buffa (W).

Rojas: 38' Nicolás Olivera (W).