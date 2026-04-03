Uruguay 1-1 Chile por el Sudamericano Sub 17: la Celeste debutó con empate tras jugar con 10 desde los 35'

Se abrió el Sudamericano Sub 17 donde las 10 selecciones del continente buscan uno de los siete cupos que se otorgan para el Mundial de Qatar que se disputará este mismo año. Precisamente Uruguay fue el equipo que le dio inicio a la competencia enfrentando a Chile.

Fue empate en un encuentro donde la Celeste hizo un gran esfuerzo porque a los 35' quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Lautaro Blengio cuando Uruguay estaba 1-0 arriba en el marcador por el tanto de Gabriel da Silva, de cabeza.

En el complemento, Chile tuvo mucho más la pelota y aunque no generó demasiado peligro, volcó tanto a la Celeste hacia su propio arco, que encontró el empate a falta de tres minutos para el final por intermedio de Lucas López.

El plantel, dirigido por Ignacio González, hizo su primera presentación ante los trasandinos, mientras que próximamente se medirá ante Paraguay (5 de abril), Ecuador (7 de abril) y Colombia (9 de abril), teniendo fecha libre en la última jornada de la fase de grupos.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo clasificarán directo al Mundial, mientras que los terceros se enfrentarán a los cuartos de cada serie. Los ganadores también irán a la Copa del Mundo y los perdedores jugarán un partido por el séptimo cupo al certamen.

Primer tiempo:

Uruguay se fue al descanso arriba en el marcador por 1-0, pero también con un jugador menos y eso puede ser una preocupación para el entrenador Ignacio González. El gol de Gabriel da Silva le dio superioridad a la Celeste, que en parte se perdió cuando Lautaro Blengio vio la roja.

El encuentro tuvo a la selección uruguaya parada en terreno rival desde el primer minuto y sin pasar zozobras, los ataque de Scotti y Blengio por las bandas complicaban mucho a una defensa trasandina que no la tenía fácil con Pesce, el "9" de la Celeste.

Fue precisamente el delantero de Paysandú FC quien tuvo la primera clara a los 3' luego de ganar un cuerpo a cuerpo y disponerse a definir, aunque justo lo cerraron. Pero en la siguiente que tuvo Uruguay llegó el gol. Centro de Blengio y cabezazo de Da Silva que venció al arquero rival y puso el 1-0.

Scotti, que fue una pesadilla para los trasandinos tuvo un remate a colocar que se fue apenas afuera del ángulo izquierdo del arquero chileno y Pesce volvió a complicar en el área, pero esta vez fue el arquero quien le achicó el ángulo y no pudo definir cómodo.

Lo mejor de Chile, más allá de que Amaro Pérez había tenido un cabezazo que se había ido cerca, llegó luego de que Lautaro Blengio viera la segunda tarjeta amarilla, aunque los trasandinos no encontraron los caminos como para poner la igualdad en Paraguay.

Segundo tiempo:

Sobre el final, así se le escapó a Uruguay el triunfo en el debut del Sudamericano Sub 17. La Celeste hizo un gran esfuerzo luego de jugar con 10 futbolistas desde el minuto 35 y Chile aprovechó para pararse en campo rival y poner a Uruguay sobre su arco.

Los dirigidos por Ignacio González resignaron el ataque para defender el marcador y lo cierto es que hicieron una buena tarea ayudados por el horizontal que despejó un cabezazo de Lizama y por el arquero Luis Machín que al propio Lezama le contuvo un gran mano a mano.

De todas maneras, el cansancio pasó factura y cuando se jugaban los descuentos llegó el gol del empate. Una jugada donde luego de una serie de rebotes la pelota le quedó a Lucas López que definió con un remate fuerte y que venció a Machín para el 1-1 final.

Uruguay 1-1 Chile:

Uruguay: Luis Machín; Anderson Luz, Gabriel da Silva, Ezequiel Fernández, Felipe de León (22' Dante Rodella); Ramiro García, Pablo Barreiro (66' Bruno Bueno), Thiago Brizuela (45' Facundo Rodríguez), Nicolás Scotti (58' Thiago Mora); Lautaro Blengio, Vicente Pesce (58' Facundo Saldaña). DT: Ignacio González.

Chile: Vicente Villegas; León Palma (60' Dylan Erazo), Esteban Paez, Baltazar Orostica, Lucas López; Ignacio Cerda, Renato Vera (45' Amaro Riveros), Joaquín Muñoz (70' Nicolás Martinetti); Bayron Barrera (60' Fabián Donoso), Amaro Pérez, Jonathan Guerrero (45' Bayron Lizama). DT: Ariel Leporati.

Goles: 11' Gabriel da Silva (U) / 1-0; 90+3' Lucas López (C) / 1-1.

Amarillas: Lautaro Blengio, Ezequiel Fernández (U); Jonathan Guerrero, Lucas López (C).

Roja: 34' Lautaro Blengio (U).

Hora: 17:00

Televisa: DSports

Árbitro: Edwin Ordoñez (Perú)

Asistentes: Enrique Pinto y Coty Correa (Perú)

Cuarto árbitro: Thayslane de Melo (Brasil)