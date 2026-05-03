Boston River 0-0 Central Español en vivo: El Palermitano visita en Florida al Sastre que rota el equipo

El Sastre llega tras perder por Copa Sudamericana 2 a 0 ante O'Higgins en Chile y volverá a competir internacionalmente la próxima semana frente a Millonarios en el Estadio Centenario, por eso este mediodia en Florida, Ignacio Ithurralde rota el equipo para poder darle descanso a los frecuentes titulares. Por su parte, el Palermitano busca cerrar un gran Torneo Apertura donde venció a Peñarol y Nacional y se ubica en la parte alta de la tabla.

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Martin Soppi y Daiana Fernández

Cuarto árbitro: Eduardo Varela

VAR: Daniel Rodríguez

AVAR: Jonhatan Fuentes

Boston River vs. Central Español

Boston River. Bruno Antunez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Jairo O´neill; Agustín Amado, Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Leandro Suhr; Yair Gonzalez, Francisco Bonfiglio.

DT. Ignacio Ithurralde

Central Español. Rodolfo Alves; Sander Navarro, Ignacio Rodriguez, Juan Ignacio Dupont, Lautaro Gandulfo; Guillermo Gandolfo, Franco Muñoz, Rodrigo Muniz, Facundo Sosa; Mariano Aguilera, Raúl Tarragona.

DT. Pablo De Ambrosio