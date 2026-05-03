Boston River 0-0 Central Español en vivo: El Palermitano visita en Florida al Sastre que rota el equipo
Los dirigidos por Ignacio Ithurralde llegan de perder en Chile por Copa Sudamericana mientras que el Palermitano busca cerrar una gran campaña que lo tiene en la parte alta del Torneo Apertura.
El Sastre llega tras perder por Copa Sudamericana 2 a 0 ante O'Higgins en Chile y volverá a competir internacionalmente la próxima semana frente a Millonarios en el Estadio Centenario, por eso este mediodia en Florida, Ignacio Ithurralde rota el equipo para poder darle descanso a los frecuentes titulares. Por su parte, el Palermitano busca cerrar un gran Torneo Apertura donde venció a Peñarol y Nacional y se ubica en la parte alta de la tabla.
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Martin Soppi y Daiana Fernández
Cuarto árbitro: Eduardo Varela
VAR: Daniel Rodríguez
AVAR: Jonhatan Fuentes
Boston River vs. Central Español
Boston River. Bruno Antunez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Jairo O´neill; Agustín Amado, Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Leandro Suhr; Yair Gonzalez, Francisco Bonfiglio.
DT. Ignacio Ithurralde
Central Español. Rodolfo Alves; Sander Navarro, Ignacio Rodriguez, Juan Ignacio Dupont, Lautaro Gandulfo; Guillermo Gandolfo, Franco Muñoz, Rodrigo Muniz, Facundo Sosa; Mariano Aguilera, Raúl Tarragona.
DT. Pablo De Ambrosio
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