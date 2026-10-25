Barcelona 0-0 Real Madrid en vivo: el equipo de Fede Valverde va por cortar el invicto del líder de LaLiga

El planeta fútbol se detiene por dos horas porque desde las 17:00 horas de este domingo se juega uno de los partidos más emblemáticos de todos: Barcelona y Real Madrid se miden en el Camp Nou, en una nueva edición del clásico de España, por la fecha 10 de LaLiga. Los culés vienen con un paso arrollador en la temporada, ya que son líderes con puntaje perfecto (27 puntos).

Los sigue de cerca el Atlético Madrid, único escolta con 25 unidades (ocho victorias, un empate y una derrota). Mientras que el Merengue de Federico Valverde busca sumar tres puntos de visita para cortar la racha de su tradicional adversario y descontar: tiene 21 puntos, producto de siete victorias y dos derrotas.

La previa

Son 12 los partidos que tiene en el lomo el elenco que dirige técnicamente el alemán Hansi Flick en los que cosechó 11 triunfos y una sola caída. Esa derrota la padeció el pasado martes a manos del París Saint Germain por 4-2 por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Eso no es lo único asombroso del elenco blaugrana porque cuenta con un gran poderío ofensivo. Queda en evidencia con los 50 tantos que anotó en los 12 partidos disputados en la actual temporada entre LaLiga y la Champions League. Lo que le da un poco más de cuatro goles por juego.

En ese sentido, Barcelona sabe que tiene una prueba compleja ante el rival de toda su vida y espera poder obtener su décima victoria en LaLiga para no perder su diferencia con el resto en la cima de las posiciones y, sobre todo, estirar su renta a nueve unidades con Real Madrid.

El equipo que dirige técnicamente José Mourinho llega a Cataluña en su mejor momento de la campaña: suma una racha de cuatro victorias en fila, ha mejorado en el juego (una de las grandes críticas que se le venía haciendo) y mucho de eso se vio con la vuelta de Federico Valverde a desempeñarse como lateral derecho.

El Pajarito, capitán del club Merengue, viene jugando como lateral los últimos dos partidos donde Real Madrid ganó y por buen margen: 4-1 ante Sevilla por LaLiga y 4-1 contra Leipzig por Champions League. Sin embargo, se especula que Mourinho pueda volver a colocar a Valverde como volante por derecha de cara al clásico con el Culé.

Real Madrid tiene en claro que es su gran oportunidad para recortar diferencia con el líder y meterse de lleno en la pelea por LaLiga de España, título que no gana desde la temporada 2023-2024.

Barcelona - Real Madrid

Hora: 17:00

Estadio: Camp Nou

TV: DSports, DGO, Flow.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

VAR: Javier Iglesias Villanueva.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Yan Diomande, Arda Güler, Kilian Mbappé.

DT: José Mourinho.