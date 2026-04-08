Barcelona vs Atlético de Madrid y PSG vs Liverpool por Champions: a qué hora y dónde ver a Ronald Araújo

La UEFA Champions League continúa este miércoles 8 de abril con dos cruces de alto nivel por los cuartos de final, donde además habrá presencia uruguaya en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid tendrá como protagonista al defensor celeste Ronald Araújo. Del otro lado, José María Giménez no estará convocado debido a una nueva lesión que lo deja fuera de un duelo decisivo en el torneo europeo.

Gimenez sufrió una molestia muscular en el encuentro ante Barcelona el pasado fin de semana pero en esta oportunidad correspondiente a la jornada 19 de La Liga española.

Curiosamente en este partido también salio sentido Araújo quien pidió el cambio a los 40 minutos de juego. De todas formas, la información que llega desde España, es que el zaguero riverense estará en el equipo blaugrana esta tarde.

El encuentro entre Culés y Colchoneros se disputará este miércoles 8 de abril a las 16:00 horas de Uruguay en el Estadio Camp Nou y se podrá ver en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Rodrigo Zalazar festeja uno de sus goles para el Sporting Braga en la victoria ante Nacional por la Primeira Liga de Portugal. Foto: @SCBragaOficial

PSG vs Liverpool: el otro partidazo del día

En paralelo, Paris Saint-Germain recibirá a Liverpool en otro choque de gigantes europeos.

El partido también comenzará a las 16:00 horas de Uruguay y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.

Será una jornada clave en la Champions, con figuras de primer nivel y con el atractivo extra para Uruguay de ver frente a frente al equipo Araujo frente al de Giménez en un duelo que promete ser de alto voltaje.

La fase de vuelta se disputará el 14 y 15 de abril y ya se saben los posibles cruces en el camino a la final. El ganador de PSG y Liverpool se cruza con el vencedor de Real Madrid ante Bayern en semifinales y el que triunfe en Barcelona con Atlético de Madrid se medirá con el que pase entre Sporting de Lisboa y el Arsenal de Inglaterra.

Además, la jornada también tendrá actividad por la Europa League, donde se disputan los cuartos de final y habrá presencia uruguaya.

El Sporting Braga del uruguayo Rodrigo Zalazar se enfrenta a Real Betis este miércoles. El partido comienza a las 13:45 horas de Uruguay y se podrá ver a través de la señal internacional de ESPN.

Zalazar, que viene teniendo protagonismo en el equipo portugués y ya supo destacarse en esta competición, será uno de los uruguayos a seguir en la jornada europea.