La Sub 18 de Albion la volvió a romper en España: jugó un torneo internacional al que llegó a las semifinales

Albion Football Club volvió a dejar su huella en el Mediterranean International Cup (MIC) Football, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo, en una nueva participación que ratifica el crecimiento del club uruguayo a nivel formativo.

En la edición 2026, disputada del 1 al 5 de abril en Cataluña, España, el conjunto Pionero firmó otra actuación de alto nivel con un selectivo Sub 18 y alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó por 1-0 frente a Atlético de Madrid.

El año pasado, en su primera presencia en el certamen, Albion había llegado hasta la final, confirmando que su irrupción en este tipo de competencias no fue casualidad.

El MIC, conocido como el torneo donde nacen las estrellas, volvió a reunir en esta edición a algunos de los clubes más reconocidos del mundo. Entre los participantes de la categoría Sub 18 estuvieron instituciones como Real Sociedad, Real Betis, Girona, Atlético de Madrid y Shakhtar Donetsk, en un contexto de máxima exigencia competitiva.

El rendimiento de Albion en Cataluña también encuentra sustento en el recorrido reciente de su cantera. Buena parte del plantel que disputó esta edición del MIC estuvo conformado por jugadores que en 2025 integraron la categoría Sub 17 que llegó a la final del Campeonato Uruguayo ante Nacional, un antecedente que ayuda a explicar por qué el club volvió a mostrarse competitivo en un escenario de exigencia internacional con varios equipos importantes.

Para Albion, este tipo de experiencias responde a una definición institucional que concibe la competencia internacional como una herramienta central en la formación de sus juveniles: no solo por la posibilidad de medirse ante rivales de primer nivel, sino también por lo que implica convivir, adaptarse y rendir en escenarios de máxima exposición.

Esa visión ya se ha visto reflejada en otras iniciativas recientes, como su participación en la Copa Mitad del Mundo en Ecuador, la Copa Limonta en Brasil y la organización en Montevideo del Torneo Internacional Pioneros, que se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario juvenil de la región.

Todas estas acciones confirman y forman parte de una clara estrategia de posicionamiento internacional del club en el marco mundial.

En un club que se define por su perfil formador, ya que este recorrido refuerza la idea de que el camino elegido apunta a exponer a sus futbolistas a estándares cada vez más altos. Más allá de no haber podido repetir la final de 2025, el saldo vuelve a ser muy positivo para Albion, que una vez más demostró estar a la altura en una de las grandes vitrinas del fútbol juvenil internacional.