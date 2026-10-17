Baja en Defensor Sporting: la dura caída de Paul de los Santos sobre su rodilla que lo obligó a salir lesionado

Defensor Sporting viajó hasta Florida para enfrentar a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos, donde terminó cayendo 0-1 por un gol de Lautaro Vázquez. Pero no fue la única mala noticia para el equipo del Parque Rodó, porque a mitad del complemento se retiró lesionado una de sus figuras: Lucas Paul de los Santos.

El volante fue a disputar una pelota dividida en el área rival y cuando cayó se torció la rodilla, por lo que minutos después se retiró de la cancha notoriamente dolorido.

Boston River ya se había puesto en ventaja desde el inicio del partido luego de un centro que sirvió Leandro Suhr sobre la línea de fondo hacia el medio y cabezazo ganador de Vázquez, que venció a Kevin Dawson y sentenció el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Andrés Rodríguez, entrenador interino del equipo violeta tras la reciente renuncia de Mauricio Larriera, metió mano en el banco de suplentes para buscar el empate en el segundo tiempo y su equipo se adelanto.

Cuando corría la mitad del complemento, Lucas Paul de los Santos fue a disputar una pelota dividida aérea en el área del Sastre, y cuando tocó el suelo se lesionó. Cayó sobre su pierna izquierda, que al impactar contra el césped se dobló hacia atrás e inmediatamente el jugador se tendió en el piso tomándose la rodilla.

El cuerpo médico de Defensor lo atendió rápidamente, pero igual demoró un par de minutos en reincorporarse. Cuando lo hizo, parecía que podía seguir jugando a pesar de caminar con alguna dificultad, propia del impacto que había sufrido.

Pero no pasaron ni dos minutos más que, con notorios gestos de dolor, se volvió a tender sobre el césped y se tomó la cabeza luego de pedir el cambio. Salió en una pierna, rengueando, y en su lugar entró Nicolás Scotti.