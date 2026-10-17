Boston River 1-0 Defensor Sporting en vivo: Lautaro Vázquez puso en ventaja al Sastre en Florida

La undécima fecha del Torneo Clausura viaja hasta Florida porque juega Boston River como local en el Estadio Campeones Olímpicos frente a Defensor Sporting, desde las 16:00 horas de este sábado, con el arbitraje de Bruno Sacarelo y Christian Ferreyra desde la cabina del VAR.

El partido se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; y vía streaming por Disney+ y AntelTV.

Primer tiempo

Boston River dominó la pelota y el terreno de juego desde el inicio del partido, intentó jugar cerca del arco de Defensor y encontró el gol a los 16' por medio de Lautaro Vázquez. Fue de cabeza y tras un centro que medió Leandro Suhr desde la izquierda, y el volante le ganó por arriba a los defensores violetas para cambiar la dirección del balón y meterla en el arco que defiende Kevin Dawson.

Sobre los 35' de juego Agustín Amado hizo una notable jugada personal por la banda izquierda, con caño incluido, y metió otro centro punzante al área que cabeceó Francisco Bonfiglio, pero el remate fue directo a las manos de Dawson, que controló sin problemas.

Boston River vs. Defensor Sporting

Día: sábado 17 de octubre

Hora: 16:00

Estadio: Campeones Olímpicos (Florida).

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez.

4º árbitro: Marcelo García.

VAR: Christian Ferreyra.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Fredy Martínez; Lautaro Vázquez, Rodrigo Saravia, Agustín Amado; Facundo Muñoa, Francisco Bonfiglio, Leandro Suhr. DT: Jorge Cazulo.

Defensor Sporting: Kevind Dawson; Francisco Sorondo, Guillermo de los Santos, Geanfranco Rodríguez, Axel Frugone; Germán Barrios, Nicolás Wunsch, Paul de los Santos; Lucas Agazzi, Brian Montenegro, Xavier Biscayzacú. DT: Andrés Rodríguez.

Gol: 16' Lautaro Vázquez (BOS).

Amarillas: Lautaro Vázquez, Martín González, Rodrigo Saravia (BOS).

La previa

El Sastre viene a los tumbos, como ha sido durante toda la temporada. Si bien en la última fecha derrotó a Wanderers por 3-1, está lejos de las aspiraciones con las que comenzó el campeonato: en el puesto 14º con 34 puntos en la Tabla Anual, con varios por delante en la pelea por clasificar a copas internacionales, y también alejado de cualquier disputa por el Clausura. Pero al menos está bien posicionado en la Tabla del Descenso y la permanencia, al menos por este año, no es un tema que lo inquiete.

Por otro lado, Defensor Sporting viene de capa caída porque acaba de renunciar Mauricio Larriera como entrenador, luego del durísimo golpe que supuso la derrota de atrás con Cerro (3-2), porque además el Villero jugó la última media hora con un hombre menos. Andrés Rodríguez asumió como DT interino y será quién dirija este partido.

