Asamblea de la Mutual definió guardia policial en los entrenamientos de Danubio y mayor seguridad en los partidos

Este martes se llevó a cabo una nueva Asamblea General Extraordinaria de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, con la mirada puesta en los hechos de violencia que se dieron en las últimas semanas, sobre todo, con el foco en lo ocurrido en el partido entre Montevideo City Torque y Danubio donde hinchas de La Franja ingresaron al campo de juego del Estadio Charrúa para increpar a los jugadores del equipo de la Curva de Maroñas.

La Mutual citó a sus asociados a un nuevo encuentro con varios puntos en el orden del día, pero donde uno de ellos trataba del "análisis de la situación generada por los recientes hechos de violencia y consideración de posibles soluciones". Tras el encuentro se terminó definiendo que no habrá paro —una posibilidad que de todas maneras nunca se manejó con firmeza, según indicaron fuentes de la Mutual— y que la actividad continuará con normalidad, más allá de que sí hay ciertas medidas que se tomaron.

Los jugadores transmitieron su preocupación ante los hechos ocurridos y establecieron mayor seguridad y según le indicaron a Ovación desde la Mutual "se consiguió a través de gestiones con AUF y Ministerio del Interior para que en algunos casos los jugadores que están en los equipos más comprometidos con el descenso y que los hinchas están un poco más violentos que en otra circunstancias, puedan tener la tranquilidad de poder ir a entrenar y jugar tranquilos".

Asamblea de la Mutual. Foto: Ignacio Sánchez.

Sin ir más lejos, se trató el caso puntual de Danubio —el más afectado por los hechos ocurridos en los últimos días— que por ejemplo va a pasar a tener guardia policial a la hora de los entrenamientos al entender que "es un equipo con el que hay que reforzar la seguridad por la situación deportiva en la que está y por el antecedente reciente que vivimos en la Copa AUF Uruguay".

A su vez, se dejó en claro que el próximo fin de semana ya se comenzarán a implementar estas medidas, así como también otras relacionadas directamente con el tópico de la violencia y seguridad en general. En ese caso con implementación de cámaras GoPro, en partidos de alta complejidad la utilización de drones y también modificaciones en el Código Disciplinario de AUF que va a ir al Congreso con algunos ajustes. También se trabajo con el Ministerio del Interior para aplicar una normativa específica para el deporte.

La Asamblea, que consideraron fue muy concurrida, contó con representantes de los equipos tanto de forma presencial como virtual, sobre todo aquellos que son del interior. "Los jugadores son conscientes de que es muy complejo porque el tema de fondo no se va a solucionar con medidas gremiales, lo que se busca es paliar la situación de la mejor manera y que los futbolistas tengan tranquilidad a la hora de entrenar y de jugar".

El Ministerio del Interior se reunió con la Mutual

Previo a la Asamblea que llevaron a cabo los directivos de la Mutual con sus asociados, representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (entre ellos Ignacio Alonso y Matías) y de la propia gremial de los futbolistas (con Diego Scotti a la cabeza) mantuvo una reunión con el Ministro del Interior, Carlos Negro, así como también el Comando de la Policía Nacional y el Jefe de Policía de Montevideo en la que se trabajó para "avanzar en materia de seguridad en el fútbol".

Según se estableció en un comunicado "quedó conformado un grupo de trabajo conjunto encargado de elaborar las medidas que próximamente se presentarán públicamente. En el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública el Ministerio del Interior reafirma su compromiso para garantizar la seguridad, también en los espectáculos deportivos".