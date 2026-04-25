Ardió Anfield: Daniel Muñoz anotó sin arquero por estar lesionado, desató el caos y los hinchas reaccionaron

Liverpool venció 3-1 a Crystal Palace por la fecha 34 de la Premier League. Aunque en ese duelo, que se llevó a cabo en Anfield, hubo un hecho que se volvió viral y fue a raíz del descuento visitante por parte del colombiano Daniel Muñoz.

La situación en cuestión ocurrió en el minuto 71 y tuvo como damnificado al arquero de los Reds, Frederick Woodman. El guardameta, que es la tercera opción que maneja el director técnico neerlandés Arne Slot, salió a atorar al delantero rival Ismaïla Sarr, tapó el remate y se le trabó la rodilla en el césped.

Woodman quedó tendido en el suelo y pidió ser atendido lo antes posible con mucho dolor en su rosto. A su vez, el esférico le llegó al colombiano Muñoz, que ante ese panorama decidió pegarle al arco que estaba sin el golero. Por lo que convirtió el descuento del conjunto visitante y, además, despertó el enojo de todo el público local por no haber lanzado la pelota afuera.

¡INSÓLITO LO QUE ACABA DE PASAR EN ANFIELD! Frederick Woodman, de Liverpool, se lesionó tras un mano a mano, quedó en el suelo y Daniel Muñoz aprovechó para meter el gol para Crystal Palace.



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Los simpatizantes locales le mostraron su enojo. Y esto quedó claro cuando el colombiano se dispuso a sacar un lateral y le arrojaron una pelota a la cabeza cuando estaba de espalda. Por esto, Muñoz fue a hablar con el árbitro.

¡LE TIRARON UNA PELOTA A DANIEL MUÑOZ DESDE LA TRIBUNA DE ANFIELD!



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En ese contexto, toda esa secuencia se volvió viral en las redes donde algunos defendieron el actuar del futbolista de la selección cafetera y otros lo criticaron por entender que debía arrojar el balón afuera para que atendieran al golero.

Finalmente el partido continuó sin ningún inconveniente para que Liverpool sumara tres puntos importantes con el fin de poder afianzarse en la cuarta posición de la Premier League con 58 unidades gracias a 17 victorias, siete empates y 10 derrotas.

En el quinto puesto se encuentra el Aston Villa del argentino Emiliano Martínez con la misma cantidad de puntos que el Liverpool, 58, pero tiene una peor diferencia de goles que el equipo rojo.

Cabe destacar que esto es importante para los Reds porque al terminar entre los cinco primeros del principal certamen del fútbol inglés logrará clasificarse a la próxima edición de la Champions League.