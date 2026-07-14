Álvaro Rodríguez dio el salto a la Premier League: Bournemouth presentó al uruguayo tras una venta histórica

El fútbol uruguayo suma un nuevo representante en la Premier League. Bournemouth hizo oficial este martes la incorporación de Álvaro Rodríguez, delantero uruguayo de 22 años, que llega procedente del Elche tras una temporada de consolidación en LaLiga de España.

El club inglés lo presentó en sus redes sociales con el mensaje: "Presentamos nuestro primer fichaje de verano", acompañado de la bandera uruguaya.

Rodríguez firmó un contrato de largo plazo y cumplirá así uno de los grandes objetivos de su carrera. "Es un gran privilegio estar aquí. Siempre quise jugar en la Premier League. Ha sido un sueño desde que era niño. Todo lo que he vivido hasta ahora me ha preparado para esta nueva etapa y ahora quiero demostrar de lo que soy capaz", expresó en los medios oficiales del Bournemouth.

La operación se cerró en unos 25 millones de euros fijos más cinco millones en variables, una cifra que convirtió su salida en el traspaso más importante en la historia del Elche.

Además, el Real Madrid recibió aproximadamente 12,5 millones de euros, ya que había conservado el 50% de sus derechos económicos cuando lo vendió al conjunto ilicitano el año anterior.

Nacido en Palamós (España), pero internacional juvenil con Uruguay, Álvaro Rodríguez es hijo del exdelantero uruguayo Daniel "Coquito" Rodríguez.

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Tras formarse en Girona, fue incorporado a las divisiones juveniles del Real Madrid, donde rápidamente llamó la atención por su físico (1,93 metros), su potencia aérea y su capacidad goleadora. Incluso llegó a debutar con el primer equipo merengue bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y convirtió un gol en LaLiga.

Posteriormente pasó por Getafe y encontró continuidad en el Elche, donde firmó la mejor temporada de su carrera con siete goles y cinco asistencias, rendimiento que despertó el interés de varios equipos ingleses antes de que Bournemouth apostara fuerte por su contratación.

Ahora, el delantero uruguayo afrontará el mayor desafío de su carrera en una de las ligas más exigentes del mundo, con el objetivo de consolidarse en la Premier League y seguir creciendo de cara a un futuro regreso a la selección uruguaya absoluta.