Alejo Cruz fue retirado por los jugadores, luego de lesionarse a días del vital partido por Sudamericana

Juventud derrotó a Progreso 2-0 en el Parque Artigas, pero la alegría para el pedrense fue incompleta en su debut en el Torneo Intermedio. A días de un partido decisivo en Venezuela ante Academia Puerto Cabello, por la Copa Sudamericana, Alejo Cruz se retiró lesionado, sin poder apoyar y con visibles muestras de dolor, luego de una jugada desafortunada.

El autor del primer gol ganó con su cuerpo una pelota dividida ante Gianfranco Trasante que cayó con todo el peso de su cuerpo sobre la parte anterior de su pierna izquierda. El jugador del pedrense tuvo que ser retirado del terreno de juego por colegas de ambos equipos y fue reemplazado por Renzo Sánchez al minuto 52'.

Cruz llegaba en un gran momento, anotó por segundo partido consecutivo, tras convertirle a Defensor Sporting en la última fecha del Torneo Apertura y en Copa Sudamericana repartió tres asistencias en los últimos dos partidos (una ante Atlético Mineiro y dos ante Academia Puerto Cabello)

Cruz había podido abrir la cuenta a los 17' en una jugada con mucha fortuna. Un mal despeje de Agustín Pinheiro cayó a los pies del jugador del pedrense, que ensayó un remate de zurda, que rebotó en Federico García y descolocó a Andrés Mehring que se la jugaba al otro palo.

Si bien el juego no cambió la tendencia de un partido sin ritmo y de pocas chances, Juventud otra vez en un remate de larga distancia encontró el segundo. Gastón Pereiro tiró un destello de calidad, bajó excepcionalmente con el taco una pelota, transportó desde media cancha y el pasillo se le fue abriendo, para que llegara prácticamente a la puerta del área y con un zurdazo a colocar al primer palo, venció a Mehring que si bien la tocó, no pudo desviar la trayectoria al córner.

Juventud llegó a su séptimo encuentro sin perder, enderezó el barco con la llegada de Sergio Blanco y se ilusiona también a nivel internacional.