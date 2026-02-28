Albion 1-3 Racing: el Cervecero manejó el segundo tiempo con los cambios para imponerse con el juego aéreo

Racing abrió el sábado con un nuevo triunfo matutino, esta vez 3-1 en su visita a Albion. El equipo de Cristian Chambian pudo abrir rápido la cuenta desde su alta presión y resistió el mejor momento de su rival, que tomó la media cancha y pudo llegar rápido al empate. Los cambios le dieron solución al Cervecero, que tomó las riendas del juego y por arriba lo terminó ganando.

Buen apronte para la Escuelita, que con dos triunfos consecutivos, llega entonado para buscar su pasaje a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el jueves ante Boston River.

Primer tiempo:

Como en el encuentro pasado ante Danubio, Racing salió a presionar desde el arranque y aprovechó un recupero alto de Felipe Cairus, que culminó con un zurdazo de Federico Suárez, que se le metió a Sebastián Jaume contra su palo izquierdo.

El Pionero rápido se hizo con el control de la pelota, con Franco Ginella tomando los hilos del partido para darle movilidad a su equipo, que con centros incomodó el arco de Facundo Machado.

Albion que perdió a Agustín Pereira y Matías de los Santos en el primer tiempo, llegó al empate por intermedio de Hernán Toledo, que capturó un rebote de Machado para definir a arco vacío. El desequilibrio lo marcó un pase tremendo de Ezequiel Burdín que de media cancha puso a Nahuel Roldán cara a cara con el gol, que con un zurdazo cruzado obligó a la intervención del arquero rival, que luego su compañero aprovechó en el rebote.

Tobías Figueroa pudo darlo vuelta con un cabezazo que terminó salvando Machado, terminando el primer tiempo con empate.

Segundo tiempo:

Racing trajo el segundo del banco, con dos ingresos claves. Facundo González metió un lateral largo al aire que peinó Burdín y para desgracia del defensor, encontró a Esteban Da Silva que definió a arco vacío, para nuevamente poner en ventaja al Cervecero.

El tercero también vino por arriba, tras un corner del sector izquierdo que lanzó Álex Vázquez y que conectó de cabeza Guillermo Cotugno en la puerta del área chica. Fallo de la defensa zonal de Albion, al los dos primeros hombres no llegar a la pelota, y el capitán Cervecero entró a empujar desde atrás.

Albion fue a la carga por arriba y generó peligro, teniendo la chance más clara Álvaro López, que muy cerca del área chica terminó cabeceando por arriba.

Albion 1-3 Racing

Albion: Sebastián Jaume; Agustín Pereira (Andrés Romero 9'), Matías de los Santos (Pablo Lacoste 32'), Ezequiel Burdín, José Álvarez; Tomás Moschión, Francisco Ginella, Lucas Rodríguez Trezza; Nicolás Roldán (Briam Acosta 65'), Tobías Figueredo (Álvaro López 46'), Hernán Toledo (Federico Puente 65'). DT: Federico Nieves.

Racing: Facundo Machado; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo (Nicolás Sosa 79'); Erik de los Santos, Felipe Cairus (Facundo González 58'), Juan Antonio Pérez (Agustín Álvarez Wallace 46'), Álex Vázquez; Franco Suárez (Esteban Da Silva 46'), Iván Manzur (Tomás Habib 46'). DT: Cristian Chambian.

Goles: Franco Suárez (R) 2', Hernán Toledo (A) 36', Esteban Da Silva (R) 67', Guillermo Cotugno (R) 75'.

Amarillas: Yuri Oyarzo (R) 35', Andrés Romero (A), Felipe Cairus (R) 45+1', Pablo Lacoste (A) 60', Lucas Rodríguez Trezza (A) 66'.

Rojas: no hubo.

Árbitro: Anahí Fernández.

Asistentes: Nicolás Tarán y Alberto Píriz.

Cuarto: Pablo Silveira.

VAR: Daniel Fedroczuk y Diego Dunajec.