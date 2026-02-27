Cerro 1-1 Boston River: el albiceleste fue superior, pero la falta de eficacia le impidió la primera victoria

Cerro igualó 1-1 ante Boston River en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputa en el Estadio Luis Tróccoli y el local se puso en ventaja a los nueve minutos por intermedio de un cabezazo de Alejo Macelli, mientras que a los 38' lo emparejó la visita con un golazo de Leandro Suhr.

Con este resultado, el albiceleste, que fue superior, pero no tuvo la eficacia necesaria en el último tercio de la cancha, no pudo lograr su primera victoria en la competencia. Venía de igualar 1-1 ante Liverpool, de sufrir una goleada 3-0 ante Albion y de caer 1-0 con Danubio.

Por su parte, el Sastre no tuvo un buen desempeño en líneas generales y también sigue sin ganar en el Apertura luego de igualar 0-0 ante Albion en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, caer derrotado 2-0 por la Franja en Jardines del Hipódromo y perder 2-1 frente al Nacional de Jadson Viera en Florida.

Primer tiempo

El local comenzó siendo protagonista en el Tróccoli apelando a los remates de media distancia. El que probó primero fue Nahuel Soria con un tiro que pasó muy cerca, y luego fue el propio Agustín Miranda quien remató cruzado y exigió al arquero Bruno Antúnez, de notable intervención.

Cuando corrían nueve minutos de juego, Nahuel Sena levantó un centro preciso desde la izquierda y el capitán Alejo Macelli se impuso en las alturas para estampar el 1-0 parcial de Cerro.

Minutos después el que reventó el palo con un potente tiro fue Cristian Barros, aunque luego se confirmó que estaba inhabilitado.

Al visitante le costaba encontrar espacios en ofensiva para desnivelar y pasando la media hora apenas había tenido un remate de Leandro Suhr que fue obstaculizado por la defensa de Cerro. Sin embargo, a la jugada siguiente encontró el espacio, enganchó y sacó un remate cruzado que significó el 1-1.

Después de unos minutos de protagonismo de la visita, en el cierre de la primera parte Cerro encadenó varios pases al borde del área y Juan Cruz Guasone finalizó la jugada con un remate potente al que le faltó algo de dirección.

Segundo tiempo

Ya en el complemento el protagonismo ofensivo fue casi absoluto de Cerro, que intentó ponerse en ventaja en varias ocasiones. Lo intentó el debutante Thiago Rijo con un remate de puntín después de una buena jugada colectiva; también hizo lo propio Jairo Amaro con un tiro fuerte desde el borde del área, pero les faltó algo de eficacia en el último tercio de la cancha.

De todas formas, el ingreso de Rijo dejó buenas sensaciones en el equipo de Abeijón y les permitió ganar profundidad en campo rival. En el cierre del partido, un nuevo centro al área derivó en un cabezazo potente de Alejo Macelli, que no pudo gritar el gol porque el arquero Antúnez la sacó justo en la línea estirándose todo lo posible.

Cerro 1-1 Boston River

Cerro: Fabrizio Correa; Ariel Lima, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez (75′ M. Argüello), Pablo Nongoy (61′ A. Severo); Nahuel Sena, Rodrigo Mederos (79′ T. Rijo), Alejo Macelli, Agustín Miranda (61′ J. Amaro); Cristian Barros, Nahuel Soria (61′ S. Paiva). DT: Nelson Abeijón.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta (46′ K. Sotto), Martín González, Ignacio Fernández (76′ A. Aguirre), Jairo O’Neil (46′ F. Martínez); Francisco Barrios, Agustín Amado, Gastón Ramírez (46′ F. Muñoa); Yair González, Leandro Suhr, Francisco Bofiglio (46′ A. González).

DT: Israel Damonte.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Pablo Llarena y Amador De Prado.

VAR: Diego Riveiro y Antonio García.