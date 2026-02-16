Albion 3-0 Cerro por el Apertura: el Pionero gustó, goleó y ganó sus primeros tres puntos

Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se enfrentaban dos equipos que buscaban su primera victoria. Albion recibió a Cerro en el estadio Luis Franzini, desde el comienzo intentó hacerse dueño del partido y, con un cambio certero del entrenador Federico Nieves, terminó goleando.

El Pionero pudo haber sacado más diferencia en el primer tiempo y en el segundo, cuando el Villero iba en busca del empate, el entrenador del equipo local refrescó piernas, cambió a los dos laterales y volvió a hacerse amo y señor del encuentro convirtiendo dos tantos cerca del final para sumar su primera victoria en la vuelta a Primera División.

Primer tiempo:

El Villero sabía que el Pionero salía jugando desde el fondo, incluso desde los pies de su arquero Sebastián Jaume, entonces decidió presionar la salida, pero el equipo local no tuvo problemas en saltar líneas y encontró las primeras situaciones de peligro. En unas de las primeras aproximaciones al arco de Fabrizio Correa llegó el gol.

Tomás Moschión recibió sobre banda derecha y pudo descargar más sobre la banda con Hernán Toledo, pero decidió buscar el área donde encontró al numero 10, Carlos Airala, que se las ingenió para sacar un nuevo centro que encontró, por el segundo palo, la llegada de Francisco Ginella para abrir la cuenta.

Cerro fue en busca del arco rival con más orgullo que ideas y eso a Albion le sentaba bien porque encontraba un equipo rival mucho más largo y espacios para mover la pelota a placer. Aunque el Pionero muchas veces se apuraba en la toma de decisiones. Aún así, pudo llegar el segundo.

Sobre los 23 minutos de partido el espigado Tobías Figueroa trasladó hasta llegar al área y allí descargó para Lucas Rodríguez. El zurdo se perfiló en diagonal para su pierna más hábil y saco un remate con rosca que pegó en el ángulo del arco de Correa que solo pudo atinar a mirar.

La esperanza para Cerro llegó a la media hora del encuentro cuando Áxel Méndez, que se metió en el once en lugar del suspendido Cristian Barros, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo que hizo estirarse y volar a Jaume para despejar al córner con una buena atajada. El Villero creció anímicamente tras esa acción, pero Albion volvió a tener otra situación clara.

Después de una buena colectiva, Lucas Rodríguez se metió en el área entre dos defensores, dejó desairado a uno con una pisada notable con la suela, pero la definición le quedó para la derecha, su pierna menos hábil, y el remate se perdió afuera cuando buscaba el palo derecho de Correa.

El partido se fue al descanso solo con ese gol de Ginella y antes del entretiempo hubo un quite notable de Facundo Butti sobre Hernán Toledo cuando el argentino se metía en el área.

Segundo tiempo:

Para el complemento, Cerro se animó a tener un poco más la pelota, pero Albion seguía cómodo controlando el marcador, el trámite y no encontrando demasiados problemas para salir desde el fondo con pelota dominada.

Sobre la hora del partido llegaron los primeros cambios. Nahuel Roldán y Álvaro López, autor del gol ante Liverpool, ingresaron en el local por Toledo y Figueroa mientras que en Cerro entraron Nahuel Sena, Rodrigo Mederos y Alejandro Severo por Farías, Morales y Méndez. A partir de los 20 minutos de la segunda mitad el partido se empezó a jugar más en mitad de cancha del Pionero, que se cargaba de amarillas. Hubo amonestaciones para López y Matías de los Santos.

Un tiro libre de Mederos que buscó el arco y encontró una buena respuesta de Jaume fue la primera llegada clara de los segundos 45 minutos. ¿La segunda? Una buena combinación por izquierda de Cerro que terminó con una descarga de Pablo Nongoy para Alejandro Severo que remató muy alto dentro del área. El Villero, que tenía a Augusto Cambón en cancha en lugar de Amaro, se acercaba con peligro, y Federico Nieves cambió a los dos laterales de Albion: ingresaron Andrés Romero y Federico Puente.

El equipo local mejoró, pero seguía fallando en la zona de definición. Gran acción de Nahuel Roldán por banda derecha y, mano a mano con el último defensor cerrense, cedió para Álvaro López que buscó el palo izquierdo de Correa y precisamente ahí pegó la pelota.

Hasta que Albion finalmente lo liquidó. Federico Puente, que fue una de las figuras en el campeonato del ascenso, vio muy bien a Carlos Airala, otro de los puntos altos en la pasada temporada, y el argentino recibió dentro del área y sacó un zurdazo rasante y cruzado, difícil de detener para Fabrizio Correa que no pudo impedir el segundo a los 86 minutos.

Aún quedó tiempo para el toque de gracia. Álvaro López recibió cerca de la medialuna y se sacó a dos defensores de Cerro, dejó por el piso a Sena y definió notable buscando el palo izquierdo del arquero para marcar el tercero.

Tobías Figueroa de Albion y Alejo Macelli de Cerro en el partido entre ambos por el Torneo Apertura. Foto: Albion

Albion 1-0 Cerro

Albion: Sebastián Jaume; Agustín Pereira (78' Andrés Romero), Matías de los Santos, Ezequiel Burdín, José Álvarez (78' Federico Puente); Tomás Moschión, Francisco Ginella, Lucas Rodríguez (86' Pablo Lacoste); Carlos Airala, Tobías Figueroa (60' Álvaro López), Hernán Toledo (60' Nahuel Roldán).

DT: Federico Nieves.

Cerro: Fabrizio Correa; Martín Farías (57' Nahuel Sena), Juan Cruz Guasone, Facundo Butti, Gianni Rodríguez; Jairo Amaro (76' Augusto Cambón), Alejo Macelli, Pablo Nongoy, Santiago Paiva (82' Nahuel Soria), Bruno Morales (46' Rodrigo Mederos), Axel Méndez (57' Alejandro Severo).

DT: Nelson Abeijón.

Amarillas. Moschión, López, De los Santos, Burdín (A), Morales, Méndez, Guasone (C). Rojas. 24' Nelson Abeijón (DT, Cerro)

Goles. 10' Francisco Ginella (1-0); 40' Carlos Airala (2-0); 92' Álvaro López.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martin Soppi y Heber Godoy. Cuarto. Andrés Martínez. VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec.

La previa:

Al Pionero, recién ascendido le tocó un debut difícil, pero demostró estar a la altura. Los dirigidos por Federico Nieves se reforzaron con nombres interesantes como José Álvarez y Francisco Ginella, provenientes de Defensor Sporting, Matías de los Santos y Agustín Vera, que llegaron de Nacional y también Álvaro López, desde Plaza Colonia. Precisamente el punta argentino convirtió el descuento en la derrota 2-1 ante Liverpool, campeón del último Apertura y semifinalista en la última temporada.

Enfrente estará el Villero, que también sufrió una derrota en la primera fecha y fue ante uno de los líderes que tiene el torneo: Danubio. Los dirigidos por Nelson Abeijón estaban llevando adelante un partido muy parejo y de escasas situaciones de gol, pero la expulsión de Cristian Barros, a poco de comenzar el segundo tiempo, complicó el trámite para los albicelestes y la Franja se terminó llevando el duelo con justicia. Cerro es uno de los equipos que más recambio tuvo para esta temporada y llegó a incorporar casi 20 futbolistas entre los que destacan el arquero Fabrizio Correa, que llegó de River Plate, Jairo Amaro, desde Nacional y Brahian Alemán desde San Miguel de Argentina.