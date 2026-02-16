A Boston River le anularon un gol por esta participación de su entrenador Israel Damonte: mirá lo que pasó

Los dos venían de resultados distintos en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Danubio le había ganado a Cerro en el Tróccoli y Boston River, a pesar de hacer un buen partido, había caído ante Nacional en Florida. Uno buscaba la cima, el otro recuperarse y el resultado fue un encuentro muy atractivo con algunas curiosidades, como la de un gol anulado al Sastre por la intervención de su entrenador Israel Damonte.

El equipo de Barrio Bolívar, que había tenido varias situaciones para abrir la cuenta ante el tricolor, volvió a repetir un buen inicio ante la Franja. En la primera media hora del encuentro fueron dominadores y obligaron a actuar a Mauro Goicoechea que le tapó un mano a mano a Facundo Muñoa y luego volvió a intervenir de buena manera ante un remate cruzado de Francisco Bonfiglio.

Pero goles que no se convierte en un arco, se sufren en el otro y Danubio comenzó a hacerse protagonista con buenas trepadas por banda derecha de Facundo Balatti, conexiones con Mateo Peralta y buenos pivoteos dentro del área buscando descargar para Seba Rodríguez y Maicol Ferreira.

A poco de haber comenzado el complemento Sebastián Fernández aprovechó gentilezas en el fondo del Sastre para abrir la cuenta y solo cuatro minutos después, a los 53', Nicolás Azambuja se internó en el área de Boston River y le dio el gol servido a Ferreira.

Golpazo para el Sastre, aunque también pudo haber reaccionado rápido. Pasados los 10 minutos del segundo tiempo, hubo una buena transición de defensa a ataque y de derecha a izquierda que terminó con una pifia en el área que le dejó el gol en bandera a Bonfiglio. Boston salió festejando, pero enseguida los jugadores de Danubio se le fueron arriba a Esteban Guerra, árbitro del partido.

Lo que protestaban los jugadores de la Franja era una intervención del entrenador Israel Damonte en la jugada. Boston River recuperó la pelota después de una disputa entre Nicolás Azambuja y Martín González. Iban parejos en la carrera, pero mientras el juvenil de Danubio corría por fuera de la cancha, se topó con el director técnico argentino y cayó al suelo. Damonte estaba fuera del área técnica y eso fue fundamental para que el VAR, con Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk, llamar a Guerra para repasar la jugada. Finalmente, el tanto fue anulado porque el entrenador de Boston River estaba en una posición indebida y cortó la carrera del veloz punta danubiano.