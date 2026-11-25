Federico Valverde reconoció después de anotar en el partido que Real Madrid ganó 5-1 ante PSV Eindhoven por Champions que su equipo debe aumentar la intensidad desde el inicio de los partidos y destacó la capacidad de reacción del conjunto dirigido por José Mourinho para remontar el tanto inicial del cuadro neerlandés. A su vez, habló de cómo se siente en el debatido lateral derecho, posición en la que se ha convertido en referente y sigue coleccionando elogios de la prensa mundial.

¡¡FEDERICO PARA EMPATARLO!! Arda Guler metió una asistencia TOP de taco y Valverde definió a colocar para igualar el marcador para Real Madrid ante PSV.



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El sello del Pajarito es su golpeo desde media y larga distancia, por lo que al ser consultado sobre el gol de ayer, bromeó: "Cuando me quedó adentro del área pensé que lo iba a errar, seguro". Y, en diálogo con Real Madrid TV, destacó: "Estoy feliz y eso habla muy bien de la calidad de Arda, de cómo me ve llegar por atrás, ni me escuchó, parece que tiene ojos en la nuca, me vio. Fue un lindo gol, fu el impulso para remontar el partido".

🗣️ Fede Valverde: "Pensé que fallaría mi gol como era dentro del área, Arda ni me escuchó, parece que tiene ojos en la nuca."



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"La segunda parte fue increíble. Así es como tenemos que salir desde el primer minuto. Jugamos ante un buen equipo. Tenían paciencia. Cuando íbamos a presionar, jugaban tranquilos. Se notó. Cuando sales con menos intensidad, en esta competición se nota", declaró en Movistar Plus+.

Mejorar la "intensidad"

Valverde aseguró que los jugadores son conscientes de las exigencias de Mourinho y recordó que el Real Madrid atravesó dificultades similares el pasado sábado frente al Celta de Vigo, cuando también tuvo que remontar.

"Hay que poner mucho más, poner esa intensidad. Hay que mejorar y crecer. Nos pasó lo mismo contra el Celta de Vigo, un gran equipo que sabe jugar con el balón. Hoy nos pasó lo mismo y supimos reaccionar", explicó.

Asimismo, destacó la importancia de la entrada de Jude Bellingham después del descanso para mejorar la circulación de la pelota y superar la presión del PSV.

"Nos costaba mucho tener el balón detrás de sus medios. Creo que cuando Jude salió nos dio esa tranquilidad a la hora de aguantar la pelota. Nosotros pudimos tocar mucho mejor y esto es mérito de todo el equipo", manifestó.

El discutido lateral derecho: "Me divierto"

Por último, reconoció que disfruta de su posición como lateral derecho, en la que cada vez se encuentra más cómodo gracias a la confianza que recibe de Mourinho y de sus compañeros. "Me divierto, la verdad. Estoy sacando el mayor fruto posible. Siempre me siento mucho mejor cuando el míster, el cuerpo técnico y los compañeros me dan esa confianza. A seguir mejorando y creciendo en esa posición", concluyó.

"De 4 es mejor que Cafú" y "el mejor lateral derecho más decisivo del planeta"

Fede Valverde festeja su gol en el partido entre Real Madrid y PSG por Champions League. Foto: AFP

"Valverde es el mejor lateral derecho del mundo", expresó el subdirector de As, Tomás Gómez-Díaz Roncero. Y añadió: "Jugando con Valverde por la derecha, lateral derecho clarísimo para los días de verdad, y Cucurella a la izquierda, lo normal es que el Madrid se imponga a los holandeses".

Este medio, a través de otro de sus columnistas, destacó que Valverde "ha recuperado la sonrisa porque se siente importante y respaldado por un grupo que le reconoce como portador del brazalete de capitán; por fútbol, físico y personalidad, el halcón es en este momento el lateral derecho más decisivo del planeta fútbol".

Durante el partido, Claudio "Turco" Husaín, exfutbolista argentino y actual panelista de DSports, se refirió al nivel del mediocampista uruguayo y lo comparó con el lateral brasileño que ha jugado en tres finales de la Copa Mundial. "De 4, Valverde es más que Cafú", afirmó.

En el análisis del 1x1 de Marca, destacaron al uruguayo como un "jugador sistema", lo puntuaron con un 7,5 de 10 y matizaron que sufrió "algún apuro".

"Valverde: lateral derecho, la posición desde la que se ha convertido en un 'jugador-sistema' en el Real Madrid en el último mes y medio", comienza el análisis de Marca. Y continúa: "Apenas se dejó ver en ataque, donde marca más diferencias, y pasó algún apuro defensivo, sobre todo ante el poderío físico de Van Bommel. En el segundo tiempo dio varios pasos al frente. Estuvo a punto de regalar un gol a Mbappé (no llegó el galo) y segundos después anotó el gol del empate con uno de sus habituales derechazos. Como siempre, parece que el carril derecho (no es un lateral propiamente dicho) le da más oportunidades de exprimir todas sus virtudes".

La Razón, por su parte, destacó que tras un primer tiempo irregular, para el complemento Real Madrid "se quedó con el balón y voló con Valverde corriendo por todas partes".

El Desmarque lo evaluó con un 7 y destacó: "Parece evidente que ya está afianzado como el lateral derecho titular de este equipo. Sufrió en algunas acciones ante Van Bommel y Mijnans en el primer tiempo y, como todos, mejoró en el segundo. Casi asiste a Mbappé justo antes de marcar el 1-1 llegando desde la segunda línea, con mucha libertad de movimiento en fase ofensiva".