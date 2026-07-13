Aguirre explicó por qué salió Abel Hernández y confesó un “principio de acuerdo” con un futbolista para Peñarol

Después del parate por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, que incluyó la eliminación de Uruguay en primera fase, Peñarol volvió a jugar en la reanudación del Torneo Intermedio y empató 1-1 frente a Racing, campeón del Apertura, en la quinta fecha del certamen. El entrenador del Mirasol, Diego Aguirre, confesó que a su equipo le “costó mucho”, y se refirió a varios temas como a la sustitución de Abel Hernández, los dos refuerzos que tuvieron minutos y el “principio de acuerdo” por una nueva alta en el plantel.

El Carbonero comenzó perdiendo por el gol de Álex Vázquez a la media hora para la Academia y pudo empatarlo recién a falta de quince minutos para el final por intermedio de Hernández. La imagen que dejó Peñarol no fue la mejor y el empate, aunque le asegura mantenerse líder en su zona, le impidió quedar a un solo punto de Deportivo Maldonado en la tabla Anual.

“Vamos a ver en unos partidos cuando el equipo tenga más minutos y más ritmo de juego para ver si mostramos una mejora. Estamos trabajando mucho para que eso pase. Hoy fue recién el comienzo, nos costó mucho el primer tiempo, después emparejamos y mostramos alguna condición más para generar el empate y Racing también hizo un buen partido”, reconoció el entrenador.

Abel Hernández convirtió el gol del empate a los 74 minutos y fue reemplazado tres más tarde por Gastón Togni. La Fiera explicó la variante. “Estábamos desorganizados, teníamos muchos atacantes en cancha. Estaban (Miguel) Angulo, (Lionel) Jaime, Abel , Facundo (Batista) e hicimos una variante para que el equipo estuviera más protegido porque no había esa urgencia de atacar que te podía costar el partido”, confesó Aguirre.

Abel Hernández en el partido entre Racing y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Hasta el momento, Peñarol solo ha sumado dos refuerzos. El defensor Franco Romero y el extremo argentino Lionel Jaime que llegó a préstamo de River Plate. “No son muchos los que han llegado, Romero y Jaime, el argentino, que la verdad me tienen conforme. Vamos a ver alguna situación que estamos trabajando también por alguna incorporación, pero la llegada de ellos me tiene conforme. Jaime mostró que es atrevido, que tiene la pelota, que encara. Mostró personalidad y ojalá que pueda seguir creciendo”, manifestó el entrenador de Peñarol.

Durante el primer tiempo, Jesús Trindade salió sentido y el entrenador dijo que aún no sabe lo que tiene. También agregó que estaba pautado que el capitán Maximiliano Olivera solo disputara el primer tiempo y agregó que tanto Kevin Rodríguez como Diego Laxalt podrían estar a la orden para el próximo compromiso, el sábado, ante Boston River.

“Creo que hay un principio de acuerdo”: Peñarol podría sumar un nuevo refuerzo

Las declaraciones post partido de Diego Aguirre dejaron una noticia importante en Peñarol antes de que termine el mercado de pases y tienen que ver con la posible llegada de un nuevo refuerzo. La Fiera no quiso ahondar en detalles sobre otros nombres o puesto a reforzar pero sí se refirió a la situación de Jonathan Rodríguez. “Tengo entendido que está muy cerca de llegar. Creo que hay un principio de acuerdo. Lo importante es que pueda llegar. Se demoró un poco y espero que en estos días pueda estar en Los Aromos”, confesó el entrenador.