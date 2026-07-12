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Racing vs. Peñarol en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Partidazo con la Tabla Anual en juego porque el Cervecero es escolta y el Carbonero cierra el podio, pero solo los separan un punto mientras que tienen el liderazgo en la mira.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
Actualizado:
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Nicolás Fernández y Agustín Álvarez Wallace en el partido entre Peñarol y Racing en el Campeón del Siglo.
Nicolás Fernández y Agustín Álvarez Wallace en el partido entre Peñarol y Racing en el Campeón del Siglo.
Foto: Ignacio Sánchez.

Racing y Peñarol vuelven a la actividad del Torneo Intermedio con un partidazo. Es que el Cervecero y el Carbonero se enfrentan en un encuentro con puntos muy importantes en juego y no solo en el certamen corto, sino también en la Tabla Anual teniendo en cuenta que solo un punto los separa.

Tras el empate de Deportivo Maldonado —líder de la acumulada, ahora los dirigidos por Cristian Chambian volverán a ser líderes en caso de ganar, mientras que si el que suma de a tres es el equipo de Diego Aguirre se pondrán a solo una unidad de los fernandinos.

Para el juego en el Estadio Centenario, el once de Racing sería con Federico Varese, Guillermo Cotugno, Elías Bentancor, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Esteban Da Silva, Alex Vázquez, Rodrigo Dudok, Franco Suárez
Tomás Habib y Sebastián Da Silva, mientras que la alineación de Peñarol tendría a Washington Aguerre, Brian Barbosa, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias y Abel Hernández.

Los jugadores disponibles en Peñarol

Franco Escobar, Matías González y Emanuel Gularte ya no están en el plantel, pero sí dicen presente en la lista de convocados las dos altas que tuvo el Carbonero hasta el momento: Franco Romero y Leonel Jaime. Matías Arezo y Eric Remedi, suspendidos, no serán de la partida.

Los convocados de Racing

Con bajas de peso como la de Felipe Cairus, que continuará su carrera en Godoy Cruz de Argentina, el Cervecero llega al Estadio Centenario con un plantel que de todas maneras mantiene mucho de lo bueno que mostró en el Torneo Apertura.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Racing vs. Peñarol!

El Estadio Centenario recibe un partidazo que le pondrá fin a la jornada de fútbol del domingo por la quinta fecha del Torneo Intermedio porque se miden Racing y Peñarol, dos animadores de la Liga AUF Uruguaya y clubes que pelean por la cima de la Tabla Anual.

Abel Hernández en la llegada de Peñarol al Estadio Centenario.
Abel Hernández en la llegada de Peñarol al Estadio Centenario.
Foto: @OficialCAP.

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