Racing vs. Peñarol en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Racing y Peñarol vuelven a la actividad del Torneo Intermedio con un partidazo. Es que el Cervecero y el Carbonero se enfrentan en un encuentro con puntos muy importantes en juego y no solo en el certamen corto, sino también en la Tabla Anual teniendo en cuenta que solo un punto los separa.
Tras el empate de Deportivo Maldonado —líder de la acumulada, ahora los dirigidos por Cristian Chambian volverán a ser líderes en caso de ganar, mientras que si el que suma de a tres es el equipo de Diego Aguirre se pondrán a solo una unidad de los fernandinos.
Para el juego en el Estadio Centenario, el once de Racing sería con Federico Varese, Guillermo Cotugno, Elías Bentancor, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Esteban Da Silva, Alex Vázquez, Rodrigo Dudok, Franco Suárez
Tomás Habib y Sebastián Da Silva, mientras que la alineación de Peñarol tendría a Washington Aguerre, Brian Barbosa, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias y Abel Hernández.
Los jugadores disponibles en Peñarol
Franco Escobar, Matías González y Emanuel Gularte ya no están en el plantel, pero sí dicen presente en la lista de convocados las dos altas que tuvo el Carbonero hasta el momento: Franco Romero y Leonel Jaime. Matías Arezo y Eric Remedi, suspendidos, no serán de la partida.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Racing, por la Fecha 5 del Torneo Intermedio, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) July 12, 2026
Suspendidos: Eric Remedi y Matías Arezo. pic.twitter.com/liRSmnco4a
Los convocados de Racing
Con bajas de peso como la de Felipe Cairus, que continuará su carrera en Godoy Cruz de Argentina, el Cervecero llega al Estadio Centenario con un plantel que de todas maneras mantiene mucho de lo bueno que mostró en el Torneo Apertura.
📋 Lista de convocados para enfrentar esta noche a Peñarol— Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) July 12, 2026
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Racing vs. Peñarol!
El Estadio Centenario recibe un partidazo que le pondrá fin a la jornada de fútbol del domingo por la quinta fecha del Torneo Intermedio porque se miden Racing y Peñarol, dos animadores de la Liga AUF Uruguaya y clubes que pelean por la cima de la Tabla Anual.