Racing vs. Peñarol en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Racing y Peñarol vuelven a la actividad del Torneo Intermedio con un partidazo. Es que el Cervecero y el Carbonero se enfrentan en un encuentro con puntos muy importantes en juego y no solo en el certamen corto, sino también en la Tabla Anual teniendo en cuenta que solo un punto los separa.

Tras el empate de Deportivo Maldonado —líder de la acumulada, ahora los dirigidos por Cristian Chambian volverán a ser líderes en caso de ganar, mientras que si el que suma de a tres es el equipo de Diego Aguirre se pondrán a solo una unidad de los fernandinos.

Para el juego en el Estadio Centenario, el once de Racing sería con Federico Varese, Guillermo Cotugno, Elías Bentancor, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Esteban Da Silva, Alex Vázquez, Rodrigo Dudok, Franco Suárez

Tomás Habib y Sebastián Da Silva, mientras que la alineación de Peñarol tendría a Washington Aguerre, Brian Barbosa, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias y Abel Hernández.