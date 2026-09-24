Aguirre: el jugador que "si no está para el sábado está para el miércoles" y el "pibe con futuro" que cumplió

Peñarol cerró la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay con empate 1-1 con Danubio que le permitió asegurar el primer puesto del Grupo 1 luego de acumular cinco puntos: tres ante Montevideo City Torque y otros dos con empates ante Atenas y el de este jueves ante el franjeado.

Al término del encuentro en la Curva de Maroñas el que habló fue Diego Aguirre que analizó lo ocurrido durante los 90 minutos y más allá de lo deportivo en sí valoró la presencia de varios futbolistas como Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Facundo Batista o del propio Jonathan Rodríguez.

"La expectativa mas allá del partido era la vuelta de algunos jugadores que podían tener minutos, cumplieron con el objetivo de jugar 45 y lo hicieron bien, nos sumó mucho tener este partido hoy", expresó la Fiera en conferencia de prensa. "Nos permitió jugar un partido sin la presión del resultado y pudimos manejar el plantel", agregó.

Consultado sobre si el retorno de Nahuel Herrera aseguraba su presencia el fin de semana, afirmó: "Lo importante es que sumamos a Nahuel y hoy contamos con él". Aguirre dio a entender que la opción será analizada, pero que aún está en duda para volver a ser titular cuando enfrente a Boston River el próximo sábado por el Torneo Clausura.

Valentín River, juvenil de Peñarol en el partido ante Danubio por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Precisamente, el entrenador tiene entre algodones a otro zaguero como Mauricio Lemos que salió sentido en el encuentro ante Cerro por un golpe en el tobillo: "Lemos está bien, le dimos unos días para que pueda recuperarse bien".

Por su parte, quien ya se perdió el partido con el Villero y parece estar más afuera que adentro del encuentro con Boston River es Eduardo Darias. Sobre el volante que tanto rédito le dio a Diego Aguirre, indicó: "Está trabajando diferenciado y estamos manejando la alternativa de que si no está para el sábado está para el miércoles (ante Montevideo City Torque)".

El técnico de Peñarol tampoco descartó a Javier Cabrera para el próximo fin de semana, así como también dejó la puerta abierta a Ignacio Alegre como alternativa: "Están los dos bien y a la orden. Como estamos a 48 horas del partido, preferimos que trabajen con el resto del plantel y lo hicieron bien".

Por último también se refirió a la presencia de Valentín Rivera, quien se desempeñó en el lateral izquierdo de la defensa carbonera: "Es un pibe de Quinta División pero con pierna zurda y nos faltaba ahí de esa posición, lo trajimos y cumplió, es un pibe con futuro".