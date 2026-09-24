Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Aguirre: el jugador que "si no está para el sábado está para el miércoles" y el "pibe con futuro" que cumplió

El entrenador de Peñarol analizó el empate 1-1 ante Danubio por Copa AUF Uruguay y dio algunas pistas de lo que se vendrá el fin de semana ante Boston River.

El País
El País
24/09/2026, 19:16
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Diego Aguirre, técnico de Peñarol en el partido ante Danubio por Copa AUF Uruguay.
Diego Aguirre, técnico de Peñarol en el partido ante Danubio por Copa AUF Uruguay.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol cerró la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay con empate 1-1 con Danubio que le permitió asegurar el primer puesto del Grupo 1 luego de acumular cinco puntos: tres ante Montevideo City Torque y otros dos con empates ante Atenas y el de este jueves ante el franjeado.

Danubio 1-1 Peñarol por Copa AUF Uruguay: empate en Jardines con varios debutantes del lado aurinegro

Al término del encuentro en la Curva de Maroñas el que habló fue Diego Aguirre que analizó lo ocurrido durante los 90 minutos y más allá de lo deportivo en sí valoró la presencia de varios futbolistas como Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Facundo Batista o del propio Jonathan Rodríguez.

"La expectativa mas allá del partido era la vuelta de algunos jugadores que podían tener minutos, cumplieron con el objetivo de jugar 45 y lo hicieron bien, nos sumó mucho tener este partido hoy", expresó la Fiera en conferencia de prensa. "Nos permitió jugar un partido sin la presión del resultado y pudimos manejar el plantel", agregó.

Consultado sobre si el retorno de Nahuel Herrera aseguraba su presencia el fin de semana, afirmó: "Lo importante es que sumamos a Nahuel y hoy contamos con él". Aguirre dio a entender que la opción será analizada, pero que aún está en duda para volver a ser titular cuando enfrente a Boston River el próximo sábado por el Torneo Clausura.

Valentín Rivera, juvenil de Peñarol en el partido ante Danubio por Copa AUF Uruguay.
Valentín River, juvenil de Peñarol en el partido ante Danubio por Copa AUF Uruguay.
Foto: Estefanía Leal.

Precisamente, el entrenador tiene entre algodones a otro zaguero como Mauricio Lemos que salió sentido en el encuentro ante Cerro por un golpe en el tobillo: "Lemos está bien, le dimos unos días para que pueda recuperarse bien".

Por su parte, quien ya se perdió el partido con el Villero y parece estar más afuera que adentro del encuentro con Boston River es Eduardo Darias. Sobre el volante que tanto rédito le dio a Diego Aguirre, indicó: "Está trabajando diferenciado y estamos manejando la alternativa de que si no está para el sábado está para el miércoles (ante Montevideo City Torque)".

El técnico de Peñarol tampoco descartó a Javier Cabrera para el próximo fin de semana, así como también dejó la puerta abierta a Ignacio Alegre como alternativa: "Están los dos bien y a la orden. Como estamos a 48 horas del partido, preferimos que trabajen con el resto del plantel y lo hicieron bien".

Por último también se refirió a la presencia de Valentín Rivera, quien se desempeñó en el lateral izquierdo de la defensa carbonera: "Es un pibe de Quinta División pero con pierna zurda y nos faltaba ahí de esa posición, lo trajimos y cumplió, es un pibe con futuro".

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Diego AguirrePeñarol
Te puede interesar