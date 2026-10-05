Aguirre confrontativo: cruce con un periodista y respuesta a los que dicen que el equipo está mal físicamente

Como contra Boston River, Peñarol sacó adelante un partido complicado sobre el final. Cuando el reloj estaba próximo a alcanzar los 90 minutos apareció Matías Arezo para sentenciar el 1-0 contra Racing que le permite a los Carboneros seguir liderando la Anual y en carrera en el Torneo Clausura, donde está primero Liverpool con 20 y Montevideo City Torque tiene la chance de pasarlo este lunes cuando visite a Nacional.

La conferencia de Diego Aguirre fue más escueta de la normal, e incluso el entrenador de Peñarol tuvo un ida y vuelta curioso con un periodista, el que le cuestionó cómo está jugando su equipo. "Fue un partido muy difícil, pero que ganamos merecidamente", empezó comentando la Fiera.

"Me gustó Peñarol" afirmó Aguirre, qué le repreguntó al periodista Andrés Ciancio Bruni: "¿A vos por qué no te gustó? ¿No merecimos ganar? Para mí merecimos ganar, fue difícil pero fuimos justos vencedores. Cuando hay que criticar está bien, pero hoy creo que fuimos un equipo sólido, intenso, los primeros minutos muy parejos, los últimos 15 minutos del primer tiempo tuvimos o dos tres chances claras, tuvimos siempre la intención de jugar y, reitero, para mí ganamos merecidamente. Hay que analizar todo", profundizó.

A poco del final, Aguirre se la jugó al sacar a un cansado Leonel Jaime para poner en el campo al Cepillo González, que hacía mucho tiempo no jugaba y que hizo la jugada del gol por izquierda que terminó en el gol de Arezo: "Seguramente el cambio fue bastante criticado, pero el fútbol tienen esas cosas lindas", se limitó a decir Aguirre.

La Fiera descartó que el Indio Nicolás Fernández tuviera algún problema físico, solo atribuyó si no presencia en el equipo titular y su no ingreso a un tema futbolístico y a que se recuperó a Jesús Trindade, que fue titular ante La Escuelita.

Por otro lado, Aguirre djo que "Jaime está desgastado, esa es la verdad; fue más por el cansancio su salida, eso le dio la posibilidad de jugar al Cepillo (González), tiene un buen uno contra uno, está entrenando bien, estoy muy contento. Acepto las críticas, estoy de acuerdo con muchas de ellas, aunque hoy el equipo después de un mal partido (contra City Torque) mostró otra cara... Hay críticas que estamos mal físicamente, pero ganamos a los 90 y metimos a Racing contra el arco; contra Torque fue un partido especial contra un equipo que está muy bien. Fue una semana dura, contra Boston, Racing y Torque, queríamos los nueve puntos pero sacar siete era algo que nos conformaba y así fue, vamos primeros en la Anual con relativa comodidad".

Por último, el entrenador de Peñarol confirmó que tanto Eduardo Darias como Luis Angulo están bien, que ya entrenaron con normalidad y que estarán a la orden para el próximo partido.