A qué hora y donde ver a Montevideo City Torque contra Deportivo Riestra en Argentina por Copa Sudamericana

Montevideo City Torque afronta un nuevo desafío internacional este miércoles cuando visite a Deportivo Riestra en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez llega en un gran momento en el plano continental: ganó sus dos partidos iniciales, ante Gremio y Palestino, y es líder con puntaje perfecto, lo que lo posiciona como una de las sorpresas del torneo.

Del otro lado, Riestra atraviesa una realidad distinta. El conjunto argentino suma apenas un punto en el grupo, producto de un empate sin goles frente a Palestino y una derrota ante Gremio, por lo que necesita sumar para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.

El encuentro se disputará desde las 19:00 horas y tendrá como escenario el Nuevo Gasómetro, donde el “Malevo” oficia de local e intentará hacerse fuerte tras conseguir un impulso anímico reciente en el torneo argentino. Se podrá ver de forma exclusiva a través de la señal deportiva disponible en el 312 de la grilla de programación de DIRECTV y DGO.

Montevideo City Torque buscará extender su racha ideal y encaminar su clasificación a la siguiente fase. El equipo celeste combina un presente irregular en el torneo uruguayo con una destacada campaña internacional, en la que ha mostrado solidez y efectividad.

En la tabla del Grupo F, los uruguayos lideran con 6 puntos, seguidos por Gremio con 3, mientras que Riestra y Palestino cierran con una unidad. Un triunfo visitante podría empezar a definir el grupo, mientras que una victoria local reabriría la lucha por el pase a octavos.

El partido aparece así como un cruce determinante en el desarrollo de la serie, con un Torque que quiere sostener su invicto y un Riestra obligado a reaccionar.

Eduardo Agüero festeja su gol para Montevideo City Torque ante Gremio en la Copa Sudamericana. Foto: EFE

La Copa Sudamericana tendrá más actividad este miércoles:

Caracas (Venezuela) vs. Racing (Argentina) - 19:00 horas

Juventud (Uruguay) vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela) - 19:00 horas

Cienciano (Perú) vs. Atlético Mineiro (Brasil) - 21:30 horas

Palestino (Chile) vs. Gremio (Brasil) - 21:30 horas

Por Copa Libertadores:

Mirassol (Brasil) vs. Always Ready (Bolivia) - 19:00 horas

Platense (Argentina) vs. Independiente Santa Fe (Colombia) - 19:00 horas

Barcelona (Ecuador) vs. Universidad Católica (Chile) - 21:00 horas

Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil) - 21:30 horas

Estudiantes (Argentina) vs. Flamengo (Brasil) - 21:30 horas