A qué hora empieza y dónde ver la final de la Champions League entre PSG y Arsenal este sábado 30 de mayo de 2026

Paris Saint-Germain y Arsenal jugarán la final de la Champions League este sábado 30 de mayo de 2026, en una definición inédita para el torneo más prestigioso de clubes en el fútbol europeo. El encuentro se disputará en el Puskás Aréna, de Budapest, Hungría.

Por un lado, PSG intentará repetir la gloria obtenida en la edición pasada de la Champions, cuando ganó su primer título, y confirmarse como rey de Europa con un bicampeonato. En el otro, los Gunners buscarán levantar la "Orejona" por primera vez en su historia, en un regreso a la final de Champions que se les ha hecho esquivo desde 2006, cuando perdieron ante el FC Barcelona.

A qué hora empieza la final de la Champions League

El choque definitorio entre PSG y Arsenal comienza a las 18:00 horas locales, 13:00 horas de Uruguay.

El equipo dirigido por Luis Enrique buscará retener la corona continental tras recorrer un camino a Budapest en el que dejó atrás a varios candidatos por el camino. Del otro lado, el conjunto de Mikel Arteta atraviesa una temporada histórica tras recuperar protagonismo en Inglaterra al ganar la Premier League.

Dónde ver la final de la Champions

En Sudamérica la transmisión estará a cargo de ESPN y también podrá seguirse por streaming a través de Flow y Disney+. Además, diferentes operadores de televisión ofrecerán la señal en sus plataformas digitales.

Para ver el partido desde Estados Unidos, habrá que sintonizar una de estas señales: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App o ViX.

Desde España, en encuentro estará disponible por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV España, Movistar Plus+ y tabii.

En México, será transmitido por TNT Sports, FOX Mexico, Max Mexico, tabii y FOX One.

La final de la Champions League 2025-26 se jugará en el estadio Puskás Aréna de Budapest.

PSG vs. Arsenal, dos estilos distintos

Tras haber dejado en el camino al Chelsea, al Liverpool y, por último, al gran Bayern Munich, el PSG se enfrenta ahora a una nueva filosofía de juego, la del pragmático Arteta. Arsenal llega a la final tras eliminar a Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal y Atlético de Madrid.

Conocidos por su juego de posesión a veces bastante lento y su poderío a pelota parada, hasta el punto de, según los críticos, haberse vuelto dependientes de ello, los Gunners se apoyan sobre todo en una defensa muy sólida: seis goles sufridos en 14 partidos de Chmapions League, a diferencia del ofensivo PSG, que ha ido a recoger el balón 22 veces del fondo de su arco.

Pero los parisinos pueden ser rotundamente eficaces. En la máxima competición europea el PSG suma 44 goles, muy lejos de los 29 del Arsenal, que, al haber pasado directamente a octavos, disputó dos partidos menos que los parisinos.

Con su sucesión de goles espléndidos y acciones de gran clase en momentos clave, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia se postula al Balón de Oro, aunque vaya a perderse el Mundial. Ante el poderío ofensivo del PSG, Arteta espera que el lateral derecho Jurriën Timber, lesionado en un tobillo a mediados de marzo, gane su carrera contrarreloj para llegar al encuentro.

Khvicha Kvaratskhelia, de Paris Saint-Germain, celebra un doblete en la Champions League. Foto: AFP.

El equipo londinense no puede contar con su habitual suplente, Ben White, afectado en una rodilla y baja para largo plazo. Si Timber no se recupera lo suficiente, el puesto deberá ser ocupado por el español de origen colombiano Cristhian Mosquera (21 años), central de formación.

En cuanto al desempeño de los delanteros de un equipo y otro, ambos son polivalentes, capaces de participar en la elaboración del juego o de culminar una acción. Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025, y Kai Havertz han sufrido lesiones esta temporada, pero han sido decisivos cuando más falta hacían, como el gol del internacional alemán que dio al Arsenal el título de la Premier League en la penúltima fecha.

Dembélé ha marcado siete goles y ha dado dos asistencias en 12 partidos, y Kai Havertz, tres goles y una asistencia en cinco partidos.

Kai Havertz celebrando un gol en la hora ante Sporting de Portugal. Foto: AFP.

Probables alineaciones de PSG y Arsenal

Estos son los equipos probables para la final de la Champions League entre PSG y Arsenal:

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

DT: Luis Enrique (ESP)

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard (cap.), Martinelli, Havertz.

DT: Mikel Arteta (ESP)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)