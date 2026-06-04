A los orígenes: Matías Viña visitó la escuela 127 de Canelones, a la que fue de niño, e inauguró una biblioteca

Si bien la selección de Uruguay ultima detalles de cara a lo que será su participación en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, algunos futbolistas aprovechan para volver a sus pueblos y ciudades. En este caso Matías Viña regresó a la escuela que acudió en su infancia.

El oriundo de Palme Olmos visitó este miércoles a la escuela 127 de Canelones y lo difundió la cuenta de Instagram de la Fundación celeste. “¡Gracias Matías! Ayer estuvimos en la escuela 127 de Canelones, a la cuál asistió como alumno @matiasv17 Viña, e inauguramos una biblioteca junto a nuestro querido jugador”, escribió junto a varias fotos del exjugador de Nacional.

Viña es uno de los 26 jugadores que eligió el entrenador argentino Marcelo Bielsa para defender la camiseta de la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026. Este será el segundo Mundial en la carrera del actual futbolista de River Plate de Argentina, el anterior fue el de Qatar 2022.

Matías Viña en su visita a la escuela 127 de Canelones. Foto: @fundacionceleste.

La entrega del Pabellón Nacional

Yamandú Orsi y el plantel de Uruguay con el Pabellón Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Este jueves acudió el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, al Complejo Celeste para entregarle el Pabellón Nacional a la delegación que disputará el Mundial 2026.

La actividad fue englobada en el marco de la inauguración de obras en el complejo, en la que se presentaron oficialmente dos nuevas canchas: una de césped artificial y otra de césped híbrido, con sus sistemas de riego automático.

🇺🇾 Yamandú Orsi le entregó el pabellón nacional a José María Giménez, capitán de la selección uruguaya, en la antesala del Mundial 2026. pic.twitter.com/wa5FkWrCD9 — OVACIÓN (@ovacionuy) June 4, 2026

Las actividades de la selección uruguaya

Rodrigo Bentancur y Federico Valverde en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @Uruguay.

La selección uruguaya —que no jugará un partido amistoso de despedida en nuestro país— llevará a cabo dos ciclos de actividades junto a las ligas del fútbol infantil de Canelones en estadios locales.

La primera será el viernes 5 de junio en el Estadio Emilio “Tito” López de Pando y el segundo el sábado 6 en el Estadio Eduardo Martínez Monegal. En ambos casos, la apertura de puertas serám a partir de la hora 9:00 y las actividades comenzarán a las 10:30.

Si bien las actividades en cancha serán con las niñas y los niños del baby fútbol canario, el público general podrá acceder a las tribunas y acompañar la jornada en ambas oportunidades.

Los partidos de Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa junto a Thomas Tuchel en el partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay previo al Mundial 2026. Foto: AFP

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.