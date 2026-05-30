A lo crack: Benjamín, hijo de Luis Suárez, hizo cinco goles en los últimos tres juegos e ilusiona a Inter Miami

Se juega la MLS Next Cup y la Sub 14 de Inter Miami tiene una figura excluyente: el hijo de Luis Suárez, Benjamín. Esto se traduce por su gran capacidad goleadora, ya que marcó cinco goles en los últimos tres partidos para que las Garzas lleguen a las semifinales del certamen que se juega en Salt Lake City.

Cabe destacar que Benjamín tiene 12 años, recién el próximo 26 de setiembre cumplirá los 13, por lo que está dando un año de ventaja al jugar en la Sub 14 del equipo estadounidense.

La gran racha de Benjamín comenzó en la mañana de este jueves al convertir tres goles en la victoria de la Sub 14 del Inter Miami sobre St. Louis Scott Gallagher por 4-2 en los dieciseisavos de final. El equipo que dirige el argentino Lucas Scaglia comenzó abajo en el marcador, pero luego arrancó el show del hijo del máximo goleador en la historia de la selección uruguaya para darlo vuelta, quedarse con la pelota y la clasificación a los octavos de final.

🗣️💥 ¡Cabezazo de Benja para el empate!



⚡️ Rápida reacción de nuestros U14 después del tanto inicial de St. Louis Scott Gallagher. pic.twitter.com/MtxSHnhVSr — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) May 28, 2026

🔥 ¡GOOOOOOL! Doblete de Benja para adelantarnos en el marcador. Ganamos 2-1 en Salt Lake City. pic.twitter.com/fQS95DfbN9 — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) May 28, 2026

Hat-Trick Benja Suárez 🤯



💪 Nuestro equipo U14 completa la remontada con el 3-1. ¡Sigan dando todo, muchachos! pic.twitter.com/jkBWZGNPcq — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) May 28, 2026

Benjamín Suárez se lleva la pelota. Foto: @InterMiamiAcad.

Es más, se lo vio al Pistolero junto a su esposa, Sofía Balbi, alentando a Benjamín en su camino en el torneo donde lo tiene como uno de los mejores exponentes del conjunto juvenil rosa.

Luis Suárez y Sofía Balbi fueron a ver a su hijo, Benjamín. Foto: @MLSNEXT.

No fue lo único del jueves, ya que por la tarde Benjamín marcó el 1-0 ante Cedar Stars Academy Bergen que le permitió a las Garzas acceder a los cuartos de final. “Voy cuatro goles, pero todos son asistencias de alguien y es mérito de todo el equipo. Es muy especial que venga mi familia, especialmente que hagan cinco horas de viaje para verme, y todos los goles son para ellos porque hacen un sacrificio por mí en los entrenamientos y todo. (Su objetivo) Salir campeón y llegar a ser profesional”, comentó el hijo del Pistolero.

¡VAMOOS! ¡Otra vez Benja! 🔥⚽️



🔝 Golazo para abrir el marcador en octavos de final de la @MLSNEXT Cup. ¡Ganamos 1-0! pic.twitter.com/3fZPIPqugE — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) May 28, 2026

🏔️🎙️ The Finisher & The Wall postgame



⚽️🧤 Benja Suárez and Paxton Jakymec share their feelings after booking their spot in the @MLSNEXT Cup quarterfinals. Congrats! pic.twitter.com/RwgBYN4fBB — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) May 29, 2026

La actividad del equipo rosa Sub 14 continuó este viernes con el duelo por los cuartos de final ante su par de Austin FC. La victoria se la llevó el Inter Miami por 2-1 y el marcador se abrió de la mano de otro gol de Benajmín. De esta manera, el hijo del salteño llegó a su quinto tanto en los últimos tres encuentros.

💥⚽️ ¡VAMOOS! ¡Benja marca el primero!



⚡️ Remate de nuestro 9 tras asistencia de Yohan. ¡Ganamos 1-0 contra @austinfcacademy! pic.twitter.com/Pt4fI09m6D — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) May 29, 2026

Asimismo, el Inter Miami de Benjamín disputará este viernes la semifinal ante Weston FC con el anhelo de poder meterse en el duelo decisivo por la Sub 14 de la MLS Next Cup en Salt Lake City.