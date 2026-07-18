Ya es oficial: el Barcelona presentó a Agustín Ubal, que retornará al club que lo reclutó con 17 años

Agustín Ubal retorna “al club en el que siempre soñé jugar”, como lo definió el uruguayo en sus redes sociales tras su retorno a Barcelona, el club que lo reclutó de Malvín con apenas 17 años y al que se ganó la vuelta tras una gran temporada en Baxi Manresa.

El joven de 22 años que fue sensación en la Liga ACB tendrá el desafío más grande de su carrera y jugará en la Euroliga, la competición de clubes más exigente del mundo, detrás de la NBA.

Ubal se suma a un selecto grupo de uruguayos que jugó dicho torneo, estampando su nombre junto a figuras como Esteban Batista, Nicolás Mazzarino, Jayson Granger, Bruno Fitipaldo y Gustavo Barrera.

Si bien Agustín llegó a debutar en la competición en 2021 con 18 años esta será una temporada donde se espera que sea parte de la segunda unidad del equipo que viene de ser subcampeón de la liga local.

Aquel 21 de noviembre de 2021 quedará marcado a fuego en la carrera de Ubal. Esa tarde anotó sus primeros puntos en primera y aquel festejo ante San Pablo Burgos fue viral. Pero el uruguayo tenía el horizonte bien claro.

"No m'he de conformar. Em vull quedar". Dit i fet 😉 pic.twitter.com/cILkxl40nY — Barça Basket (@FCBbasket) July 17, 2026

“Fue lo que siempre soñé, no me tengo que conformar con estar en la dinámica, me quiero quedar”, manifestó el oriundo de Malvín tras su debut. Si bien el sueño parecía quedar trunco luego de que Barcelona se desprendiera de su contrato tras tres temporadas donde fue cedido y no se pudo afianzar, su pasaje por Granada le permitió un contrato con Manresa, equipo con el que supo relanzar su carrera.

Ahora volvió a Barcelona más maduro, con mayor confianza y a un equipo que si bien bajó las pretensiones, siempre es protagonista en España y en Europa. El jugador que decidió apartarse de la selección ahora tendrá menos chance de retornar, al estar jugando una competencia que no para durante las Clasificatorias, aunque los caminos del jugador y el entrenador, no parecían acercarse.