Uruguay va por un triunfo impostergable ante Cuba, que lo invite a soñar con el Mundial: hora y dónde ver

Uruguay cerrará la tercera ventana de las Clasificatorias para el Mundial de básquetbol de Qatar 2027 recibiendo a Cuba hoy en el Antel Arena.

La Celeste viene de derrotar a los isleños el 2 de marzo en Panamá, con un contundente segundo tiempo que decantó en un amplio marcador final de 88-62. De aquel equipo, Cuba repite casi todo su plantel, pero agrega a una de sus jóvenes promesas, Anthony Rodríguez, que juega en el equipo Sub 22 del Casademont Zaragoza, donde se desempeñó Joaquín Rodríguez esta última temporada.

El jugador que el viernes cumplió 20 años, destaca por su tamaño y juego en el bajo, y viene de ser goleador en la derrota 83-70 con Panamá.

Pero Cuba —ya eliminada— tendrá notables bajas, sobre todo las de Jasiel Rivero y Howard Saint-Ross, los jugadores con mejor currículum del país al día de hoy.

Uruguay deberá tratar de imponer su intensidad, en el partido que supo ganar en Panamá, tuvo como rubro fuerte los 32 puntos que anotó tras pérdidas y los 18 de contraataque.

El punto pasa a ser casi que obligatorio tras la caída ante Argentina. Para la Celeste no solo significará terminar primero en el Grupo D, sino que además le permitiría evitar jugar ante Canadá durante la ventana de agosto que coincide con el receso de la NBA.

Además podría entrar dos o tres unidades arriba del cuarto puesto a la segunda fase, que marca el quiebre de la clasificación al Mundial.

Hora y dónde ver Uruguay vs. Cuba

El partido que cierra la primera fase de las Clasificatorias se jugará a las 18:40 horas y será transmitido por DSports. La red de cableoperadores que contrató el servicio de DirecTV para el Mundial 2026 también tendrá disponible el partido. Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891 a un precio de 9,99 dólares al mes, o 37,99 al año.

Los 12 de Uruguay

Gerardo Jauri tendrá un cambio en su lista. Entrará Theo Metzger por Emiliano Serres. Los 12 para enfrentar a Cuba serán Lucas Capalbo (Gipuzkoa, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Lucas Rodríguez (Peñarol), Joaquín Rodríguez (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Nicolás Martínez (Malvín), Theo Metzger (Biguá), Gonzalo Iglesias (Biguá), Martín Rojas (Peñarol), Mateo Bianchi (Defensor Sporting), Pablo Gómez (Nacional).

Los 12 de Cuba

Onel Planas viajó a Montevideo con 11 hombres: Kevin Zuñiga (Ciudad Habana), Marcos Chacón (Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Argentina), Tito Casero (Mechelen, Bélgica), Aldo Castel (Las Tunas), Carlos Villegas, Yoscar Dinza, Marlon Díaz (Brillantes de Zulia, Venezuela), Ibrahin Hechavarria (Santiago de Cuba), Pedro Bombino (Fibwi Palma, España), Abram Isaac (Camagüey), Anthony Rodríguez (Casademont Zaragoza, España).