Una piedra en el camino para Uruguay: un cambio de localía con Puerto Rico complica las chances del Mundial

La final de la Copa Libertadores en Montevideo dio un cambio de calendario al camino de la selección de Uruguay en su ruta al Mundial de básquetbol. En la ventana a disputarse a fines de agosto, donde los NBA podrán estar presentes, la Celeste iba a recibir a Bahamas y visitar a Puerto Rico, sin embargo ahora jugará frente a los boricuas en su mejor versión, como local.

En las últimas seis fechas de las Clasificatorias, los partidos ante estos dos pasan a ser los cruces decisivos para los dirigidos por Gerardo Jauri, pero este cambio de timón podría complicar las aspiraciones. En el horizonte de la selección los partidos claves parecían ser frente a Bahamas en febrero de 2027 —de visitante— y ante Puerto Rico en noviembre, pero ahora ese partido pasará a ser en la Isla del Encanto, donde los Charrúas nunca supieron ganarle a los boricuas en siete visitas.

El cambio se dio a raíz de que la capacidad hotelera en Montevideo estará colmada a partir del 26 de noviembre, por lo que FIBA obligó al cambio de localía, debido a que el partido frente a los puertorriqueños está fijado para el 29. Además es probable que el partido con Canadá, fijado para el 26 en Uruguay, se adelante al 24.

Si es cierto que si Uruguay consigue la dura tarea de abrochar los dos partidos en casa acariciaría la vuelta a una Copa del Mundo tras 41 años de espera, pero en caso de perder, tendrá que salir a robar puntos en el hemisferio norte, donde habitualmente a la Celeste se le hace esquivo ganar.

El calendario de Uruguay

Jueves 27 de agosto vs. Bahamas (local)

Viernes 31 de agosto vs. Puerto Rico (local)

Jueves 26 de noviembre vs. Canadá (local)

Domingo 29 de noviembre vs. Puerto Rico (visita)

Viernes 26 de febrero de 2027 vs. Bahamas (visita)

Lunes 1° de marzo de 2027 vs. Canadá (visita)