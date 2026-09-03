Nacional cerró su plantel con la llegada de Nick King, alero estadounidense que llega de Taiwán

Nacional cerró su plantel con la llegada del estadounidense Nick King, alero de 2,03 metros que viene de jugar cuatro años en Taiwán y tuvo pasado en la G-League y Summer League de la NBA.

El extranjero llega proveniente del New Taipei, equipo con quien fue campeón en 2023. Previamente había tenido dos pasajes por la G-League, en los equipos filiales de Chicago Bulls y Boston Celtics. En 2021 festejó el título de la liga de Países Bajos con el ZZ Leiden y en Europa también jugó en el ascenso de Italia. Además su primera salida la tuvo a la liga de Filipinas.

En sus inicios tras no ser drafteado en la NBA jugó la Summer League con Los Ángeles Lakers y Boston Celtics e hizo luego pretemporada en Cleveland Cavaliers.

King jugó dos veces en el continente, defendió a Soles de Mexicali en 2022 y a Tigrillos de Medellín en 2020. Ahora llegará por primera vez a Uruguay a complementar la tripleta extranjera junto al dominicano Luismal Ferreiras y a su compatriota Andrew Goudelock.

Gianfranco Espíndola, Patricio Prieto, Pablo Gómez, Ignacio Xavier y Gastón Semiglia serán las fichas nacionales; mientras que Thomas Araújo e Ignacio Stoll los Sub 23.

La Liga Sudamericana

Nacional jugará la segunda competición en importancia del continente por primera vez desde que fue campeón de la edición 2024. Deberá ir a Loja, Ecuador, ciudad que está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y que tendrá Jorge Guzmán como local. El bicampeón ecuatoriano tiene en sus filas a varios jugadores que supieron brillar en el básquetbol uruguayo como Trevor Gaskins (Olivol Mundial), Rashad Hassan (Montevideo) y Arnold Louis (Hebraica Macabi), además de CJ Rodríguez, jugador de selección panameña. Para esta instancia el tricolor tendrá como refuerzo al venezolano Yohanner Sifontes.

Los dos mejores equipos jugarán los cuartos de final, donde se conformarán dos grupos de cuatro, con un equipo como sede. Si avanza Nacional enfrentará entre el 30 de octubre y 1° de noviembre a los equipos provenientes del Grupo A, que tiene a Independiente de Oliva (Argentina) como anfitrión, Mogi (Brasil), Olimpia Kings (Paraguay) e Importadora Alvarado (Ecuador).