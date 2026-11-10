Mirá el triple de media cancha que metió a Bohemios a playoffs de la DTA y cómo quedaron los cuartos de final

La DTA prometía un desenlace apasionante en su última fecha, donde seis equipos definían los últimos tres clasificados a los playoffs en busca de los tres ascensos a segunda.

Pero no solo la incertidumbre estuvo hasta la última jornada de la fase regular sino también hasta la última pelota, donde Diego Pena García le dio el boleto a Bohemios (6) a los cuartos de final con un triple increíble de media cancha, para sacar del torneo a San Telmo Rápido Sport y de esta manera seguir en busca del objetivo de volver a la Liga de Ascenso, la categoría que terminó perdiendo al no poder presentarse por las restricciones de la Intendencia de Montevideo sobre su gimnasio.

El ex jugador de Peñarol y Aguada, entre otros evitó la derrota en un cierre insólito, donde Juan Viana pudo darle el triunfo al de la calle Cardal, pero no pudo anotar el libre en una jugada de doble y falta a ocho segundos del final. El rebote fue para el argentino que supo jugar para Uruguay, avanzó y cuando el tiempo se iba lanzó con la mano arriba de Viana desde media cancha y terminó festejando la agónica conversión en el partido que definía en un mano a mano el último boleto a la postemporada, que ganó el marrón por 91-88.

🔥DIEGO PENA GARCÍA 🔥. Tremenda bomba del hombre de Bohemios en la última jugada del partido. 91-88 para los de Pocitos que se meten en Playoffs. #DTAxBT pic.twitter.com/y0E8yYMSlE — Basquet Total (@BasquetTotal) November 9, 2026

En las 13 fechas disputadas el mejor fue Reducto (1), sostuvo su invicto hasta la 11 y luego perdió dos partidos con el primer lugar ya asegurado. Con idéntico récord llegaron Capurro (2) y 25 de Agosto (3). El rojinegro se quedó con el segundo puesto al derrotar a Cader 88-53 y así eliminar al equipo rochense, mientras que el León se impuso ante Capitol (5), por 95-78.

Auriblanco (4) que tuvo fecha libre llegó con su posición asegurada, Defensores de Maroñas (7), luego de aplastar a Layva —que terminó último— 126-85 y Ateneo (8), que aseguró su puesto al aplastar a Reducto 88-57, se quedaron con los últimos dos lugares de los playoffs.

Los cuartos de final se jugarán al mejor de tres, con ventaja de localía para el mejor ubicado. El miércoles Reducto se enfrentará a Ateneo y Auriblanco irá ante Capitol. Ambas llaves irán por el mismo lado del cuadro. El jueves se medirán Capurro ante Defensores de Maroñas y 25 de Agosto ante Bohemios.

Los del miércoles volverán a enfrentarse el sábado y los del jueves el domingo.

Los vencedores jugarán semifinales al mejor de tres, donde los finalistas ascenderán a la Liga de Ascenso 2027 y los perdedores jugarán un partido por el tercer cupo a segunda.