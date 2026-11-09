Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 qué partidos se juegan este lunes por la sexta fecha y dónde verlos en vivo

La Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 vuelve al ruedo hoy con una nueva doble jornada que incluye dos partidos de suma importancia para los protagonistas por la sexta fecha del certamen.

A primera hora y desde las 19:30 (VTV y Basquet Pass) en el Prado, Urunday Universitario -que solo acumula un triunfo en esta temporada- recibe a un Malvín que tiene un récord de tres triunfos y dos derrotas que lo ponen en el pelotón de los primeros hasta el momento.

Luego, desde las 21:30 (VTV y Basquet Pass) en Villa Biarritz, Biguá recibirá a Nacional en un juego que en lo previo pinta más que atractivo porque el Pato va en busca de un triunfo para seguir liderando la tabla en puntos ganados, mientras que el tricolor quiere la recuperación tras la derrota que sufrió el viernes con Hebraica y Macabi en el Polideportivo del Gran Parque Central tras su regreso a la actividad local luego de su muy buena actuación en Liga Sudamericana. Biguá llega con récord de 4-1, al tiempo que Nacional está 1-3.

La tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027

Cómo sigue la actividad en la semana

El martes continuará la sexta fecha del certamen más importante del básquetbol local con dos encuentros. A primera hora será turno de Hebraica Macabi contra Unión Atlética, desde las 19:30. El Macabeo posee dos victorias y dos derrotas en el torneo, mientras que la UA cuenta con un triunfo y cuatro caídas.

Luego Goes va a recibir a Atenas, desde las 19:30. El Misionero vuelve a salir a escena tras la enorme victoria frente a Aguada por el clásico del básquetbol uruguayo. Las Alas Negras no pasan por un buen momento en su vuelta a la Liga Uruguaya de Básquetbol, ya que acumula una racha de una victoria y cuatro derrotas. Es por esto que se encuentra en la parte baja de las posiciones.

El miércoles continúa la sexta jornada con el choque entre Defensor Sporting y Larrañaga, a partir de la hora 19:30. El fusionado acumula dos victorias y dos derrotas, mientras que Larre posee dos victorias y tres caídas —más la quita de tres puntos— lo ubica en la última posición del certamen.

El último partido de la sexta jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol lo protagonizarán Peñarol ante Aguada. El equipo que dirige técnicamente Leandro García Morales posee puntaje perfecto en el certamen y va a recibir a un conjunto aguatero con la necesidad de dar vuelta la página luego de la dura caída ante Goes.