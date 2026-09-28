Leandro García Morales, entrenador de Peñarol, con Ovación: "El perímetro intenso contagia a los de afuera"

Luego de coronarse campeón en su primer año como entrenador dirigiendo en Uruguay y ser galardonado como el mejor DT de la temporada, Leandro García Morales, entrenador de Peñarol, busca redoblar logros, se ilusiona con la temporada internacional y con revalidar el título. Puso la defensa como “regla de oro” y destacó el rol de sus figuras para ello. Además contó como fue definir el campeonato ante un club del que es ídolo como Aguada y también dejó su visión del presente de la selección.

-Fuiste galardonado como el mejor DT de la temporada, ¿qué significa el reconocimiento en tu primer año en Uruguay?

-Una alegría enorme. Lo más importante era conseguir el título, que fue el objetivo del equipo. Pero de alguna manera también conseguir reconocimientos individuales validan un poco nuestro trabajo, siempre son bienvenidos. Muy contento porque fue una temporada histórica para el básquet en Peñarol.

-Empezaste con un contundente triunfo en el clásico, ¿cómo pusiste el equipo a tono tan rápido?

-Tengo que darle la derecha a los jugadores que hicieron un esfuerzo enorme desde la pretemporada del año pasado, intentando llevar a la cancha nuestra idea, que sé que era bastante exigente. No estábamos tan acostumbrados a los entrenamientos y al funcionamiento general del equipo. Ya ahora, con un año encima, habiendo repetido todo el equipo, es bastante más fácil esta primera etapa, donde ya están más familiarizados con lo que queremos hacer, con el proyecto del equipo, cómo queremos jugar, manejarnos en la cancha. Entonces es cuestión ahora de ponernos bien físicamente e incluir a las tres incorporaciones que hicimos, que también los fichamos un poco pensando en nuestro estilo de juego que va a ser muy similar al del año anterior.

-Arrancaste de asistente de el año pasado, ¿qué tanto te ayudó como para irte metiendo en el mundo Peñarol?

-Todo lo que es experiencia siempre es muy positiva y bienvenida. Me sirvió para ir conociendo un poco el club de adentro, cómo funciona la dirigencia, el día a día, qué cosas están bien, qué se puede mejorar. El año pasado pudimos arrancar desde el principio con una idea nueva, con una preparación y una planificación diferente, incluso unos cuantos cambios de jugadores también. Obviamente el proyecto nuestro empieza el año pasado, tanto con Santi Vescovi como con Nico Pomoli, de abanderados. Más allá de que cambió el entrenador, ellos dos llegando de vuelta del exterior a jugar al Uruguay fueron de los fichajes más importantes para el club. Realmente entendieron desde el principio a dónde llegaban y las dificultades que presenta jugar para Peñarol, lo vimos a fin de año también. Los dos hicieron una apuesta muy grande por venir y para tratar de conseguir un título que hacía muchísimos años no se conseguía, muchísimos jugadores han pasado, intentado ganar acá y no pudieron. Para mí es una alegría enorme por ellos, el crédito más grande de todo esto es para ellos dos, que son los que llevaron adelante la idea nuestra y contagiaron al resto de que estuvieran todos en línea con el proyecto y con lo que queríamos hacer dentro de la cancha.

Santiago Vescovi, jugador de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

-En el básquetbol sudamericano acostumbramos a que el jugador talentoso en ofensiva se descanse atrás, pero ellos han sido incluso líderes defensivos, ¿qué tan importante es para que Peñarol sea un equipo más colectivo que individual?

-Una de las reglas de oro nuestras es la defensa y no poder descansar atrás. Tanto Nico como Santi, además de ser excelentísimos jugadores ofensivos, también lideran la parte defensiva, entonces cuando vos tenés tus mejores jugadores dejando la vida de defensa, es muy difícil para los demás no hacer lo mismo. Eso se contagia y es justamente lo que estábamos buscando. Después tenemos también a Hogan, que fue un líder ofensivo para nosotros todo el año y en las finales tuvo la responsabilidad de defender a uno de los mejores jugadores que ha jugado en Uruguay (Donald Sims). Cuando tenés un perímetro tan fuerte defensivo, después los demás que están afuera se contagian y entienden cuál es la idea. Ellos son grandes responsables de que nos haya ido bien el año pasado y van a ser los mismos responsables para que este año nos vaya bien y que podamos hacer una buena competencia internacional.

-¿Cómo se vienen adaptando las incorporaciones al equipo?

-Fichamos teniendo la idea en la cabeza de que queríamos jugar de la misma manera, tener un equipo largo. Intentamos tener dos jugadores por posición, muchos para rotar. Cuando estemos todos sanos y disponibles vamos a ser un equipo bastante duro, porque si todo nos sale como queremos y cuanto antes nos ponemos bien físicamente, queremos ser un equipo muy intenso. Para esta Liga, tener dos jugadores por puesto no es fácil de conseguir, así que tenemos que hacer pesar eso a lo largo del campeonato, que sabemos que a medida que el equipo vaya entrando en forma, vamos a ser uno bastante duro en la temporada.

-Te dirigieron varios entrenadores. ¿De quiénes absorbiste cosas para construir tu idea de juego?

-De todos los entrenadores que he tenido y de otros que no, destaco cosas. “Robarle” cosas a los entrenadores es algo normal. En mi caso, estoy empezando, tomo muchas cosas que me pasaban como jugador. Las buenas las tomo y las que no son buenas también, es parte de probar, ensayo y error. Pero muchos entrenadores muy buenos a lo largo de mi carrera me han enseñado y me han mostrado muchísimas cosas. Después también es cuestión de ver qué equipo tenés. Algunos entrenadores vienen con su manera de jugar sin importar los jugadores. En mi caso yo soy más adaptable o me adapto más. Si bien estoy empezando, tengo una idea en mi cabeza de lo que yo quiero hacer, pero muchas veces me adapto al plantel que tengo. El año pasado pude armarlo a mi gusto y este año lo mismo. Entonces, para la idea que tenemos nosotros, el plantel que armamos creo que se complementa muy bien. Así que, esperemos cuanto antes estar bien físicamente para poder plasmar la idea en la cancha, va a demorar. Tenemos una pretemporada complicada en cuanto a integración de jugadores. Pero cuanto antes el equipo esté en la cancha vamos a ver cómo nos va esta primera etapa del año antes de empezar la competencia internacional.

-Precisamente se viene tu primera competencia internacional, ¿qué expectativa te genera?

-Muchísima ilusión de ver a un equipo grande como Peñarol competir en la competencia más importante continental de Latinoamérica. Con mucha expectativa, motivación, sin perder de vista que el objetivo nuestro es buscar el campeonato a nivel local. Pero me parece que para todos los jugadores que estaban es una manera de coronar lo que fue la campaña histórica de la temporada pasada. Ganarnos el derecho de competir contra los mejores del continente no pasa seguido, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Nos tocó un grupo difícil, pero tenemos un gran equipo. Todavía tenemos posibilidad de incorporar un jugador más si queremos para la competencia. Vamos a ver un poco estos meses cómo va el equipo y si la necesitamos o no. Pero vamos a ir a competir lo más posible de igual a igual, ya en el siguiente nivel de competición, de exigencia. Son equipos durísimos, con presupuesto altísimo también, así que con mucha expectativa. Ojalá tengamos un buen arranque, que la gente se ilusione y que nos acompañe, que vamos a salir tanto a Brasil como Argentina, y si logramos avanzar tendremos más viajes, así que muy ilusionado y motivado para esa instancia también.

-Te tocó definir el campeonato contra un equipo en el que sos ídolo como Aguada, ¿qué significó para vos?

-Complicado, con un equipo donde soy muy querido. Sentí mucho el cariño de la gente, pero al final esto es profesional y nos toca enfrentarnos. Me saludó por el campeonato mucha gente de Peñarol, pero mucha de Aguada también me felicitó, se ponían contentos por mí, más allá de que le hayamos ganado. Siempre digo lo mismo de los equipos donde jugué, sobre todo en Aguada, que es un equipo al que quiero mucho y tengo los mejores recuerdos de jugar ahí. Fuimos rivales en un momento, pero enemigos nunca.

-¿Cómo estás viendo a la selección?

-Estoy muy pendiente más allá de los jugadores que tenemos ahora en la selección. Estamos con la oportunidad de oro de clasificar al Mundial. Ojalá podamos esta siguiente fecha acomodarnos con la clasificación y ya para más adelante estar más tranquilos para que los jugadores no estén tan presionados. Y sino, después se viene otra ventana más ya con un poquito más de complicaciones. Tenemos la mejor chances desde hace muchísimo tiempo. Ojalá salga todo bien y que el año que viene podamos tener a los jugadores en el Mundial.