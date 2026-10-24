La Liga Uruguaya de Básquetbol cierra la semana con Hebraica Macabi y Urunday Universitario: hora y dónde ver

La Liga Uruguaya de Básquetbol cierra la primera semana de competencia con un muy buen partido entre Hebraica Macabi y Urunday Universitario.

El Macabeo viene de caer en su visita a Biguá. Dominó el primer tiempo, tuvo sus mejores pasajes cuando jugó al ritmo de sus caribeños, Ángel Matías y Juan Miguel Suero, pero mostró serias dificultades a la hora de atacar la defensa zonal que propuso Léo Costa en el segundo tiempo, donde el de Villa Biarritz revirtió el partido. Leonardo Zylbersztein tiene en su plantel material para levantar los porcentajes y hacer daño el sistema defensivo, aunque en frente seguro tendrá un equipo que buscará salirlo a presionar.

Pese a la derrota, Urunday mostró una de las mejores propuestas de la primera fecha, a pesar de perder frente a un Peñarol ante quien vendió carísima la derrota. Mostró ser un equipo intenso, intentó elevar las posesiones y cargar el rebote ofensivo, pero tuvo dificultades por momentos adelante, más allá de que Santiago Massa fue quien cargó con el goleo de su equipo, con un soberbio 7/14 en triples. Pero el equipo dirigido por Nicolás Mazzarino y preparado por José Ángel Samaniego precisa un mayor aporte de sus extranjeros. Arinze Chidom tuvo contados minutos y salió por quinta falta, mientras que Kadeem Allen tuvo poco aporte. Además AJ Pacher, que llegó entre algodones, no tuvo acción.

Hora y dónde ver Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario

El partido que se jugará a las 21:30 horas irá a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

Fecha 3

LUNES 26

Malvín vs. Peñarol

Hora: 19:15

Cancha: Juan Francisco Canil (Malvín)

Nacional vs. Goes

Hora: 21:30

Cancha: Polideportivo del Gran Parque Central (Nacional)

MARTES 27

Unión Atlética vs. Atenas

Hora: 19:15

Cancha: Unión Atlética

Larrañaga vs. Aguada

Hora: 21:30

Cancha: Doña Natividad Rivera (Larrañaga)

MIÉRCOLES 28

Urunday Universitario vs. Biguá

Hora: 21:30

Cancha: Cr. Osvaldo Dohir (Urunday Universitario)

Fecha 4

JUEVES 29

Hebraica y Macabi vs. Malvín

Hora: 19:15

Cancha: Romeo Schinca (Larre Borges)

Goes vs. Unión Atlética

Hora: 21:30

Cancha: Goes

VIERNES 30

Urunday Universitario vs. Larrañaga

Hora: 19:15

Cancha: Cr. Osvaldo Dohir (Urunday Universitario)

Atenas vs. Aguada

Hora: 21:30

Cancha: Antonio María Borderes (Atenas)

SÁBADO 31

Biguá vs. Defensor Sporting

Hora: 21:30

Cancha: Biguá

Partidos postergados

La fecha que debía complementarse con el encuentro entre Peñarol y Defensor Sporting fue postergada por la participación del Fusionado en el Grupo D de la Liga Sudamericana de Básquetbol.

Además el Carbonero tampoco jugará el clásico de la cuarta fecha, por la participación de Nacional en los cuartos de final de dicha competición.