El delicado estado de salud de Jimmy Nichols Jr, extranjero de Marne, que atravesó tres neurocirugías en Uruguay

El pasado 14 de setiembre, Marne descendió a la DTA luego de caer con Olivol Mundial en una llave en la que no pudo contar con Jimmy Nichols Jr, jugador extranjero de su plantel. Con el paso de los días, se conoció la grave razón por la que no pudo estar el norteamericano de 26 años y es que atraviesa un delicado estado de salud que incluso lo tiene internado en coma inducido en Uruguay.

A través de un comunicado público, Marne informó que "lo que comenzó como una sinusitis se agravó severa y rápidamente, derivando en una infección que llegó a su cerebro y requirió tres neurocirugías de urgencia para reducir la presión intracraneal". Además, certificó que "actualmente se encuentra en coma inducido y bajo atención médica permanente".

Nichols, además de disputar la temporada, había llegado a jugar la primera llave de los playout donde Marne había dejado a Albatros por el camino, pero se perdió la ronda siguiente que fue la que terminó decretando el descenso de su equipo al caer con Olivol Mundial.

Los números de Nichols destacaron en la campaña de Marne al promediar 20 puntos en un total de 20 partidos disputados, así como también promedió 10 rebotes, dos asistencias y tres bloqueos.

"Jimmy formó parte de nuestro plantel durante esta LDA (Liga de Ascenso) y desde su llegada se integró rápidamente a nuestro club y a nuestra comunidad, generando un gran cariño y admiración por parte muchos de nosotros", agregó Marne.

A su vez, el club informó que "sus padres, Jennifer y Nick, se encuentran a su lado, y desde el club los estamos acompañando de cerca durante este difícil momento que están atravesando. Es por esto que, ante la información que ha circulado en las últimas horas, consideramos importante brindar claridad sobre la situación de Jimmy y comunicar oficialmente su estado de salud, siempre con el debido respeto hacia él y su familia".

"Hoy les pedimos a todos que tengan presente a Jimmy, que lo acompañen con sus oraciones y le hagan llegar toda la fuerza y la buena energía para afrontar este momento", sentenció el documento.