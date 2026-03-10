Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Basquetbol

Dos partidos claves por la permanencia en la LUB: hora y dónde ver Goes-Cordón y Unión Atlética-Welcome

Se complicó la situación de la UA con el descenso tras la quita de cinco puntos por los incidentes que se registraron frente a Malvín. El otro duelo de la jornada: Urunday Universitario contra Biguá.

El País
El País
10/03/2026, 03:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El equipo de Cordón.
El equipo de Cordón.

Este martes habrán tres partidos por el Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB): Goes ante Cordón (Basquet Pass) y Unión Atlética contra Welcome (Basquet Pass), a la hora 20:15, mientras que el choque entre Urunday Universitario y Biguá irá 21:15. Este último encuentro se podrá ver por medio de VTV Plus a través de Antel TV.

El cruce entre el Misionero y el albiceleste será clave por la lucha para mantenerse en la máxima división del básquetbol uruguayo. Cordón es el colista del certamen con 25 puntos, mientras que Goes está en el décimo lugar con 28.

Aguada superó en un duelo clave a Peñarol por la Liguilla; Hebraica no afloja y pelea por el segundo puesto

Otro duelo importante por la permanencia es de la UA contra la W. El club de la calle Emilio Frugoni está penúltimo con 27 unidades; Unión Atlética tuvo la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín y se complicó con el descenso.

El Estudioso debe ganar para asentarse en el octavo lugar con el fin de acceder a los playoffs de la LUB; el Pato lidera el Reclasificatorio.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

CordónGoesUnión AtléticaWelcomeUrunday UniversirariobiguaLiga Uruguaya de Básquetbol

Te puede interesar