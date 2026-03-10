Dos partidos claves por la permanencia en la LUB: hora y dónde ver Goes-Cordón y Unión Atlética-Welcome

Este martes habrán tres partidos por el Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB): Goes ante Cordón (Basquet Pass) y Unión Atlética contra Welcome (Basquet Pass), a la hora 20:15, mientras que el choque entre Urunday Universitario y Biguá irá 21:15. Este último encuentro se podrá ver por medio de VTV Plus a través de Antel TV.

El cruce entre el Misionero y el albiceleste será clave por la lucha para mantenerse en la máxima división del básquetbol uruguayo. Cordón es el colista del certamen con 25 puntos, mientras que Goes está en el décimo lugar con 28.

Otro duelo importante por la permanencia es de la UA contra la W. El club de la calle Emilio Frugoni está penúltimo con 27 unidades; Unión Atlética tuvo la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín y se complicó con el descenso.

El Estudioso debe ganar para asentarse en el octavo lugar con el fin de acceder a los playoffs de la LUB; el Pato lidera el Reclasificatorio.