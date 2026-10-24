Defensor Sporting va por el pasaje a cuartos de la Liga Sudamericana ante Paisas: hora y dónde ver

Tras un heroico triunfo de atrás ante Oberá, Defensor Sporting va por abrochar la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol ante Paisas, de Colombia.

El Fusionado viene de ganar por 74-69 en un partido que llegó a remontar 14 unidades y que pudo pasar faltando un minuto, sin Mustapha Heron —que venía siendo figura y salió lesionado—, con Juan Santiso liderando desde la generación y un gran cierre de Bernardo Barrera.

Habrá que seguir la situación sanitaria del extranjero perimetral, que tras un magro debut ante Goes, logró tomar por momentos las riendas de la generación y ser líder.

Por su parte, Paisas no pudo competir ante Flamengo. Fue aplastado por 84-53, con el ex Trouville, Romario Roque, y el ex Welcome y Olimpia, Álvaro Peña, como goleadores con nueve puntos. El equipo de Medellín cuenta además con otro jugador de paso por Uruguay, Michaell Jackson Wright, de paso por Lagomar.

Para clasificar, el Fusionado debe superar al equipo colombiano y esperar que el Mengão venza a Oberá, en el partido de segunda hora. Si clasifica, Defensor Sporting jugará los cuartos de final entre el 13 y 15 de noviembre, en un grupo donde ya están instalados Boca Juniors y Brasília.

Hora y dónde ver Defensor Sporting vs. Oberá por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Defensor Sporting y Oberá abrirán el grupo a partir de las 17:10 horas.

El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo sigue la Liga Sudamericana de Básquetbol

VIERNES 23

17:10 - Defensor Sporting (Uruguay) vs. Oberá (Argentina)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Paisas (Colombia)

SÁBADO 24

17:10 - Paisas (Colombia) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Oberá (Argentina)

DOMINGO 25

17:10 - Oberá (Argentina) vs. Paisas (Colombia)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

VIERNES 30

17:10 - Independiente de Oliva (Argentina) vs. Nacional (Uruguay)

20:10 - Mogi (Brasil) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)

SÁBADO 31

16:10 - Nacional (Uruguay) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)

19:10 - Mogi (Brasil) vs. Independiente de Oliva (Argentina)

DOMINGO 1° DE NOVIEMBRE

16:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Independiente de Oliva (Argentina)

19:10 - Mogi (Brasil) vs. Nacional (Uruguay)