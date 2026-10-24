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El País Ovación Basquetbol

Defensor Sporting va por el pasaje a cuartos de la Liga Sudamericana ante Paisas: hora y dónde ver

Tras un necesario y épico triunfo ante Oberá, el Fusionado va por abrochar su pasaje a la próxima instancia frente a un equipo colombiano con nombres de selección y varios de pasaje por Liga Uruguaya.

El País
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24/10/2026, 03:21
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Bernardo Barrera saliendo de la cortina de Mateo Bianchi defendido por Víctor Fernández, en el partido entre Defensor Sporting y Oberá por la Liga Sudamericana
Bernardo Barrera saliendo de la cortina de Mateo Bianchi defendido por Víctor Fernández, en el partido entre Defensor Sporting y Oberá por la Liga Sudamericana.
Foto: FIBA.

Tras un heroico triunfo de atrás ante Oberá, Defensor Sporting va por abrochar la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol ante Paisas, de Colombia.

El Fusionado viene de ganar por 74-69 en un partido que llegó a remontar 14 unidades y que pudo pasar faltando un minuto, sin Mustapha Heron —que venía siendo figura y salió lesionado—, con Juan Santiso liderando desde la generación y un gran cierre de Bernardo Barrera.

Habrá que seguir la situación sanitaria del extranjero perimetral, que tras un magro debut ante Goes, logró tomar por momentos las riendas de la generación y ser líder.

Por su parte, Paisas no pudo competir ante Flamengo. Fue aplastado por 84-53, con el ex Trouville, Romario Roque, y el ex Welcome y Olimpia, Álvaro Peña, como goleadores con nueve puntos. El equipo de Medellín cuenta además con otro jugador de paso por Uruguay, Michaell Jackson Wright, de paso por Lagomar.

Defensor Sporting 74-69 Oberá: el Fusionado levantó 14 puntos y se quedó con un triunfo clave en el grupo

Para clasificar, el Fusionado debe superar al equipo colombiano y esperar que el Mengão venza a Oberá, en el partido de segunda hora. Si clasifica, Defensor Sporting jugará los cuartos de final entre el 13 y 15 de noviembre, en un grupo donde ya están instalados Boca Juniors y Brasília.

Hora y dónde ver Defensor Sporting vs. Oberá por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Defensor Sporting y Oberá abrirán el grupo a partir de las 17:10 horas.
El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo sigue la Liga Sudamericana de Básquetbol

VIERNES 23

17:10 - Defensor Sporting (Uruguay) vs. Oberá (Argentina)
20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Paisas (Colombia)

SÁBADO 24

17:10 - Paisas (Colombia) vs. Defensor Sporting (Uruguay)
20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Oberá (Argentina)

DOMINGO 25

17:10 - Oberá (Argentina) vs. Paisas (Colombia)
20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

VIERNES 30

17:10 - Independiente de Oliva (Argentina) vs. Nacional (Uruguay)
20:10 - Mogi (Brasil) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)

SÁBADO 31

16:10 - Nacional (Uruguay) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)
19:10 - Mogi (Brasil) vs. Independiente de Oliva (Argentina)

DOMINGO 1° DE NOVIEMBRE

16:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Independiente de Oliva (Argentina)
19:10 - Mogi (Brasil) vs. Nacional (Uruguay)

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