De qué murió Brandon Clarke, el basquetbolista de los Memphis Grizzlies que conmocionó a toda la NBA

La NBA se vio conmocionada en los últimos días por el fallecimiento de Brandon Clarke, alero de 29 años de Memphis Grizzlies que fue encontrado el lunes 11 de mayo sin vida en su domicilio según informó la propia franquicia en la que el jugador militaba desde la temporada 2019.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado", publicó Memphis Grizzlies en un breve comunicado anunciando el inesperado deceso del que aún se habla.

Por otra parte, la empresa de representación del basquetbolista, Priority Sports, dijo en una nota que estaban "profundamente devastados" por la muerte de Clarke. "Era el alma más gentil, siempre el primero en estar ahí para todos sus amigos y familiares", agregó.

Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmaron a ABC News que Clarke fue encontrado muerto el lunes 11 de mayo a causa de una posible sobredosis de drogas en una vivienda situada en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Además, en el lugar de los hechos se encontraron también estupefacientes y se remarcó que no hubo indicios de que se tratara de un acto delictivo o violento, según información proporcionada por las fuentes a ABC News.

Brandon Clarke, jugador fallecido de Memphis Grizzlies. Foto: EFE.

Por otro lado, NBC4 de Los Ángeles fue el primer medio en informar en la jornada del martes 12 de mayo sobre los detalles en torno al fallecimiento de Clarke, que fue seleccionado en la primera ronda del draft por Memphis en 2019 y disputó toda su carrera de siete años con los Grizzlies.

En la presente temporada, el alero de 29 años solo participó en dos partidos debido a una lesión en la rodilla.

La noticia conmocionó a la NBA y hasta el comisionado Adam Silver se expresó tras la muerte de Clarke: "Como uno de los integrantes con más años en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder muy querido, que jugó al baloncesto con enorme pasión y determinación".

Clarke, elegido en el puesto número 21 del Draft de 2019, jugó sus siete temporadas de NBA en Memphis Grizzlies promediando un registro estadístico de 10,2 puntos y 5,5 rebotes.

El alero se convirtió rápidamente en una pieza importante del plantel, ganándose en 2022 una renovación por cuatro años y 50 millones de dólares.