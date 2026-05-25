Antonelli se quedó el Gran Premio de Canadá, amplió su liderazgo sobre Rusell y rompió un record histórico en F1

El prodigio italiano de solo 19 años, Kimi Antonelli, ganó este domingo el Gran Premio de Canadá, su cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1, y se aisló en la cima del campeonato mundial. El piloto de Mercedes amplió a 43 la distancia en cantidad de puntos con respecto de su perseguidor más cercano y compañero de equipo, George Rusell.

El segundo lugar de la carrera fue para el inglés Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, que rebasó a Max Verstappen a falta de solo seis vueltas para el final. De esta forma, Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull, terminó ubicado en la tercera posición. Las puestos consecutivos dentro de los puntos fueron para Charles Leclerc, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz y Oliver Bearman. Para Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, esta fue su mejor ubicación desde que compite en Fórmula 1.

Posiciones del Gran Premio de Canadá vía SofaScore. Gráfico: Sofascore

Tras el Gran Premio de Canadá, el campeonato de pilotos de la F1 quedó organizado de la siguiente forma: Antonelli lidera con 131 puntos, Rusell le sigue con 88 unidades y completa el podio Charles Leclerc con 75. La cuarta y quinta posición la ocupan Hamilton con 75 puntos y Lando Norris con 58.

Por otra parte, en la vuelta 30 del Gran Premio, el Mercedes de Russell se fue recto por el pasto y su coche se detuvo. El británico lanzó a la pista una pieza de su auto y manifestó abiertamente su enfado. "Todo se apagó de repente, sin previo aviso. El motor se detuvo y se quedó sin electrónica", señaló.

Antonelli aprovechó el abandono de su compañero de equipo para hacer suyo el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal. "Vamos a seguir subiendo el listón", dijo el joven, que es la primera persona cuyos cuatro primeros triunfos en Grandes Premios llegaron en carreras consecutivas.

Russell, ganador el año pasado y que partió en la pole position, abandonó en el meridiano de la prueba por un problema mecánico. Segundo en la clasificación general, ahora tiene una desventaja de 43 puntos frente a su compañero de equipo. El británico lideró buena parte de la carrera. Pasó 30 de las 68 vueltas del Gran Premio adelantando y siendo adelantado, en ocasiones incluso rozándose, con Antonelli.

A su vez, durante todo el fin de semana ambos pilotos tuvieron momentos de mucha tensión entre sí, con declaraciones públicas de su jefe, Toto Wolff, en la carrera esprint del sábado, donde el británico de 28 años se impuso a su compañero. Antonelli lo acusó entonces de haberlo empujado de la pista en una maniobra que consideró "desleal". Wolff buscó ordenar el panorama, pero la competitividad de sus pilotos pareció no ceder en Canadá.

Con información de AFP