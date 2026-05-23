¿Movilidad en las avenidas?

Daniel | Montevideo

@|Las calles también existen.

Mucho del mal humor que se ve en Montevideo se debe a diversas razones que por cuestión de espacio no puedo detallar. Una de ellas es la circulación de vehículos por calles doble mano de tres sendas, dos para estacionar y una para circular.

El parque automotor actual es evidentemente mucho más grande que el de hace no muchos años atrás.

Cada vez más automóviles estacionados hacen que una calle de doble mano pase a tener una única senda para ambos sentidos de circulación.

¿Qué sucede con frecuencia? Se enfrentan dos autos que de lejos van tanteando a ver si hay un espacio de entrada de garaje para meterse por un momento y dejar pasar al otro.

Cuando no lo hay, alguno de los dos tiene que dar marcha atrás hasta que pueda dejar el ancho suficiente para que pase el otro vehículo.

Peor aún cuando, circulando por una calle, uno gira para entrar en otra perpendicular y se encuentra con que otro auto está llegando. La maniobra es ahora marcha atrás con curva hacia la primera calle. Balizas encendidas, marcha muy lenta porque el espejo retrovisor no es útil.

Otra razón: en las esquinas de las calles han dejado de ponerse y reponerse los carteles con los nombres.

Solo en las avenidas parece que se mantienen. En las calles comunes han ido desapareciendo, pocas los conservan.

¡Vayan por 25 de Mayo en la Ciudad Vieja, a ver cuántos nombres de calles que cruzan ven!

