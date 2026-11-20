UTE y la empresa Stiler presentaron en Sarandí del Yi (Durazno) un proyecto para instalar un parque de almacenamiento de energía mediante baterías. La iniciativa forma parte de un plan que también prevé la instalación de otro parque en San Gregorio de Polanco (Tacuarembó) y que, según explicó el director de UTE José Luis Pereira, busca mejorar el suministro eléctrico en una zona extensa, que comprende a unos 16.000 clientes de la empresa estatal.

El proyecto busca incorporar capacidad de almacenamiento para preservar la energía cuando haya excedentes de generación. “Hasta ahora lo que podíamos hacer era reservar la energía en nuestros embalses, nuestras represas. Pero apareció esta nueva tecnología”, señaló Pereira durante la presentación.

El director de UTE agregó que los parques también permitirán actuar sobre problemas de tensión y reducir la extensión de las interrupciones del servicio en zonas con redes de gran longitud. Sobre la elección de Sarandí del Yi y San Gregorio de Polanco, explicó que se trata de una zona extensa, en la que los cortes pueden afectar a poblaciones numerosas.

El proyecto arrastra cuestionamientos desde su primera etapa. Según informó Búsqueda, durante el gobierno anterior UTE dejó sin efecto una licitación convocada en 2022 para instalar un parque de baterías cerca de San Gregorio de Polanco. El proceso había recibido críticas de oferentes y de parte de la comunidad local.

Palacio de la Luz, edificio sede de UTE. Foto: Estefanía Leal

La iniciativa fue retomada por la actual administración, pero la decisión de contratar directamente por excepción a Stiler, en diciembre de 2025, por US$ 63 millones y por un período de 15 años, volvió a generar reparos entre empresas que habían participado en aquella licitación. Según el mismo medio, algunas firmas cuestionaron que UTE no les hubiera permitido actualizar sus ofertas antes de resolver la contratación.

Este miércoles, durante la presentación del proyecto, hubo consultas de vecinos sobre los posibles efectos ambientales de la instalación. Pereira indicó que, por las dimensiones del proyecto, no se requiere un estudio de impacto ambiental. Además, afirmó que el sistema de enfriamiento no utiliza agua, no tendrá vertidos y funcionará con baterías estáticas y sistemas sellados.

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, recordó que durante la administración anterior de UTE, cuando integraba el directorio por el Partido Nacional, el proyecto se había dejado en suspenso porque los precios no hacían viable la inversión para el país. En ese período se había impulsado como alternativa la construcción de una nueva estación eléctrica, para la que incluso se había comprado un predio.

“Para mí hubiese sido lo mejor”, dijo sobre esa opción. No obstante, señaló que en la actual administración “mejoraron números, mejoraron el alcance y decidieron, en lugar de ir por la estación, intentar ahora con un proyecto innovador de baterías”, afirmó.