Sindicato de papeleros denuncia “competencia desleal” por importaciones desde Argentina y pide regulación para evitar seguro de paro

La Federación de Obreros Papeleros, Cartoneros y Celulosa del Uruguay (Fopccu) reclamó en el Parlamento que se analice una regulación de las importaciones de papel desde Argentina, al sostener que el ingreso de ese producto a Uruguay a menor precio afecta la producción nacional y deriva en envíos de trabajadores al seguro de paro en Pamer, una de las empresas cartoneras más importantes del país, instalada en Mercedes, Soriano.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, representantes del sindicato afirmaron que la empresa incrementó las importaciones de papel fabricado en Argentina debido a que resulta más barato que producirlo localmente.

“Ahora el problema se empezó a suscitar cuando la competencia del papel que se fabricaba en la planta se empezó a importar desde Argentina. Entonces, la competencia desleal de la importación de papel fue lo que produjo el envío al seguro de paro”, afirmó Richard Ferreira.

Según explicó, históricamente Pamer importaba papeles de calidades que no producía, pero luego la situación cambió cuando comenzó a ingresar desde Argentina el mismo tipo de papel que fabrica la planta de Mercedes. Como consecuencia, según detalló, se acumuló producción en los depósitos y eso provocó que se detuviera parte del proceso industrial y se enviara personal a seguro de paro.

“Estamos hablando del envío a seguro de paro de 130 trabajadores, dos veces en Mercedes -creo que es la empresa más grande que queda- y es una constante, porque no se da en un momento determinado en el año, no es como en la lechería o en otra actividad, donde se sabe que hay un momento que baja la producción. Acá no se sabe en qué momento habrá seguro de paro ni por cuánto tiempo. Si el papel baja otro poco más en Argentina la situación va a ser cada vez peor”, alertó por su parte el dirigente Marcelo Mazza.

Los representantes de la Fopccu aclararon que el sindicato no se opone a las importaciones en sí. “No estamos en contra de que se importe papel si está barato y si se mantiene la fuente laboral, pero nos preocupa que se mande a la gente al seguro de paro”, expresó Ferreira. En la misma línea, Mazza sostuvo que el problema no radica únicamente en las importaciones, sino en la forma en que la empresa enfrenta el sobrestock generado por esa situación.

"El costo del papel en Argentina bajó. Les sale más barato importar y lo más fácil fue mandar gente al seguro de paro”, afirmó.

El sindicato aseguró que la empresa les comunicó en distintas reuniones que la medida respondió al exceso de stock y no a una caída del mercado.

En ese contexto, la Federación cuestionó que Pamer continúe accediendo a beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones mientras utiliza el seguro de paro.

Inversiones. Foto: archivo.

Mazza recordó que la empresa obtuvo este año la aprobación de beneficios fiscales en el marco de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y sostuvo que existe una contradicción entre esos incentivos y el envío de trabajadores al seguro de paro.

“No se pierde empleo directamente porque no hay despidos, pero sí hay envío al seguro de paro. A nuestro entender no hay concordancia entre una ley que te otorga exoneraciones para generar empleo mientras, a la vez, mandás gente al seguro de paro ”, denunció Mazza.

Ante los legisladores, el sindicato pidió analizar mecanismos para regular las importaciones o, en su defecto, revisar el uso del seguro de paro en estos casos.“No sabemos si la solución es regular la importación, pero sí la utilización del sistema”, afirmó Mazza. Ferreira agregó que el sindicato pretende “ver cómo se puede regular esa importación de papel”, aunque insistió en que el objetivo no es impedir el ingreso del producto extranjero, sino evitar que el empleo local resulte afectado.